MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da takım oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takımdan kaybedenler eleme potasına girdi. Peki, MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın takım oyununu oynayacak. Şeflerin söylediği yemekleri yapmak için mavi ve kırmızı takım kıyasıya mücadele edecek. Peki, MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF ALL STAR 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’da dokunulmazlık oyunu oynanacak. Şefler mavi ve kırmızı takımdan Karayip yemekleri yapmalarını isteyecek.

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek. Hangi takımın dokunulmazlık oyununu kazanacağı bu akşamki bölümde belli olacak.

MASTERCHEF’TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de dün akşam bireysel dokunulmazlığı Tolga kazandı.

MasterChef Tolga kurallar gereği eleme potasına girecek birinin isminin söylemesi gerekiyordu. Tolga eleme potasına Tanya’yı gönderdi.

Eleme potasında kırmızı takım en çok Mert’e oy atarak 2. eleme adayı Mert oldu.

MasterChef All Star’da mavi takım dün akşamın galibi oldu.

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

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MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

  • ESRA (Kaptan)
  • SERGEN
  • DİLARA
  • AYAZ
  • ALİCAN
  • SEFA
  • AZİZE
  • ÇAĞATAY
  • BERKER
  • RIFAT

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MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

  • GAMZE (Kaptan)
  • TAHSİN
  • TANYA
  • ERAY
  • TOLGA
  • SUNA
  • BATUHAN
  • BARIŞ
  • MERT
  • EDA

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