MasterChef’te hamsili pilav kavgası: Çağatay stüdyoyu karıştırdı!

MasterChef’te hamsili pilav kavgası: Çağatay stüdyoyu karıştırdı!

MasterChef Türkiye 2025’te hamsili pilav yarışması gergin anlara sahne oldu. Çağatay’ın laf atmasıyla başlayan tartışma, şeflerin öfkesiyle büyüdü. İzleyicileri yeni bölümde eleme heyecanı ve kavgalar bekliyor.

MasterChef Türkiye 2025’in son bölümünde, yarışmacılar arasında gerilim doruğa ulaştı. Hamsili pilav yarışması sırasında patlak veren tartışma, daha önce görülmemiş bir kavgaya yol açtı.

Yeni bölümün fragmanı, izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmacılar, yeteneklerini sergilerken, gecenin sonunda yaşanan bu gerilim, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Son bölümde, yarışmacılar eleme adayı olmamak için tüm güçleriyle zamana karşı yarıştı. Gizem, geceyi bireysel dokunulmazlık ödülünü kazanarak bitirdi.

Eleme adayları ise Murat Can ve Hakan olarak belirlendi.

Yeni bölümde, yarışmacılar haftanın son takım oyununda en iyi hamsili pilavı yapmak için çabaladı.

Çağatay, bir süre sonra arkadaşlarına “Benim dükkanım var, siz düşünün” diyerek sataştı. Bunun üzerine Mustafa Şef, Çağatay’a öfkelenerek “Çağatay sus!” diye bağırdı.

Mehmet Şef ise, “Bak, seni geçen de uyardım. Ağzını yüzünü oynatma, çık dışarı. Yeter ya” diyerek tartışmayı alevlendirdi.

Çağatay, stüdyodan çıkacakken, arkadaşlarının “Yapma!” haykırışları arasında geri dönmek zorunda kaldı. Tartışmanın sonucu ise yeni bölümde belli olacak.

