MasterChef All Star’da yarışmacılar mavi kaptanlık için kıyasıya mücadele verdi. Buna göre MasterChef All Star’ın mavi ve kırmızı takımları belli oldu. Peki, MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dün akşam MasterChef All Star’da yarışmacılar kaptanlık oyunu için yarıştı. Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan Mehmet şefin imza yemeği olan deniz ürünleri tabağını yapmalarını istediler. En iyi deniz ürünleri tabağını en iyi yapan mavi takım kaptanı oldu.

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef’te en iyi Ali Nazik yemeğini yaparak mavi takım kaptanı Batuhan oldu.

MasterChef All Star Batuhan kırmızı takım kaptanı olarak Sefayı seçti.

MASTERCHEF ALL STAR 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’da haftanın ilk takım oyunu oynanacak. Şefler mavi ve kırmızı takımdan 7 bölgeden 7 farklı börek yapmalarını isteyecek.

MasterChef All Star yeni bölüm bu akşam TV8 ekranlarında.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

Batuhan (Mavi takım kaptanı)

Eray

Dilara

Azize

Tanya

Suna

Tolga

Gamze

Barış

Rıfat

Kırmızı takım

Sefa (Kırmızı takım kaptanı)

Tahsin

Sergen

Ayaz

Çağatay

Büşra

Mert

Esra

Berker

Eda