MasterChef Barbaros evlendi. Değişimiyle ağızları açık bırakmıştı

MasterChef Türkiye isimli program ile tanınan Barbaros Yoloğlu, sevgilisi Şule İdil Aydın'la evlendi. Çok sayıda davetlinin katıldığı törene MasterChef yarışmacıları da yoğun ilgi gösterdi.

MasterChef Barbaros evlendi. Değişimiyle ağızları açık bırakmıştı

Barbaros Yoloğlu, sevgilisi Şule İdil Aydın'a evlilik teklifi ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yoloğlu paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

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"BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEYSİN"

Zaman her ne olursa ileriye doğru gitmemizi ve yolumuzda giderken tüm yolun hakimiyetini sevgiye bırakmamız gerektiğini ben burdayım dediğin anda kontrol bende dediğin anda küçük bir hastalık veya büyük bir sevgi her düşünceyi her bir fikri değiştirir. Mutluluk sadece sevgi de saklı sevelim sevilelim seni seviyorum hayatta başıma gelen en güzel şeysin.

Yarışmada gösterdiği başarılı performans ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Barbaros Yoloğlu'nun bu paylaşımına yüzlerce tebrik yorumu gelmişti.

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NİKAH MASASINA OTURDU

İş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Yoloğlu sevgilisi Şule İdil Aydın ile Samsun'da nikah masasına oturdu.

Çok sayıda davetlinin katıldığı törene MasterChef yarışmacıları da yoğun ilgi gösterdi. Barbaros'un nikah şahitliğini finalde yarıştığı yakın arkadaşı Serhat Doğramacı yaptı.

Törenden renkli video ve fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

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DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

2020 yılında yarışmaya katılan Barbaros Yoloğlu'nun yıllar içindeki değişimi de şaşırttı. Önce kilo veren Yoloğlu, daha sonra saçını kısaltıp, imaj değişikliğine gitti.

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