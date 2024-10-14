MasterChef'te şaşırtan eleme! Gözyaşlarını tutamadı… Sosyal medya veryansın etti

MasterChef eleme gününde beklenmedik bir veda yaşandı. Eda, Nigar, Zübeyde, Akın, Alper, Emre ve Nevzat'ın yarıştığı gecede Zübeyde elendi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bu haftanın eleme adayı olan Eda gecenin birincisi olurken, eleme finaline ise Zübeyde ve Nevzat kaldı. Masterchef'te veda eden isim takım kaptanlığıyla yenilmezlik serileri yakalayan Zübeyde oldu.

MasterChef Türkiye'den ayrılan Zübeyde gözyaşlarını tutamadı.

BİLEREK Mİ ELENDİ?

MasterChef Türkiye'den elenen Zübeyde şunları söyledi; "Gerçekten bile isteye yapmadım. Bir şeyler ters gitti, toparlayamadım kendimi. Sağlık mı denir adını koyamadığım geçen hafta başından beri bir şey. Çok haklısınız yapamayacağım bir tabak değildi. Size daha güzel bir tabak getirebilirdim ama o son 10 dakikada dağıldım ve toparlanamadım. Her iki turda da son 10 dakika sanki bir şeyler olmayacağının sinyalini mi verdi bilmiyorum" ifadelerini kutladı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Zübeyde'nin elenmesi X'te de çok konuşuldu. Seyirciler ikiye bölündü. Kimi Zübeyde'nin sürekli kadınları potaya sokması yüzünden bu sonu yaşadığını düşünürken kimiler de Zübeyde'nin başarılı olduğunu ve ona haksızlık edildiğini ileri sürdü.

MASTERCHEF ZÜBEYDE KİMDİR?

Dün akşam MasterChef hayallerine veda eden Zübeyde Yaşlak 41 yaşında. Yarışmaya İstanbul Beylikdüzü'nden katıldı. 3 çocuk annesi olan Zübeyde 17 yıldır aşçılık yapıyor. Erzurum’da 6 yıl ev yemekleri satan dükkan işletmiş.

Fransız tatlıları da yapan Zübeyde, MasterChef'e oğlunun başvurusu ile katıldı. İlk turda lor dolması yapan Zübeyde Yaşlak, şeflerden üç evet aldı.

Masterchef'e veda eden isim takım kaptanlığıyla yenilmezlik serileri yakalayan Zübeyde oldu.