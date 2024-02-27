Matematikte temel konu okullardan kaldırılıyor. Yerine orucu nelerin bozduğunu mu öğreteceksiniz?

Kaynak: Cumhuriyet
Matematikte temel konu okullardan kaldırılıyor. Yerine orucu nelerin bozduğunu mu öğreteceksiniz?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), biyoloji dersinin müfredatına “yaratılış teorisini” eklemeye hazırlanırken, matematikte ise “integral”i kaldırdı, “kümeler” ve “mantık”ta ise sadeleştirme yapılacağını belitti.

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde manevi değerlin öne çıkarıldığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında öğretim programları oluşturmayı hedefliyor. Bu eğitim modeli kapsamında, , 2024- 2025 eğitim-öğretim yılı itibariyle, ortaöğretim kademesinde biyoloji derslerine “yaratılış teorisinin” eklendiği ortaya çıkmıştı.

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Laik ve bilimsel eğitime karşı adımların, matematik dersi için de atıldığı anlaşıldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılından sonrası için geçerli olarak ortaöğretim matematik dersi konuları arasından “integral” çıkarıldı. Aynı zamanda kümeler ve mantık konularının içeriğinde sadeleştirme yapıldı ve derslerin sınıfları değiştirildi.

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Diğer taraftan bakanlık, yeni müfredata göre ders kitabı hazırlamaya başladı. Bakanlığın, yayınevlerine derslerin içeriği hakkında azı gönderdiği ortaya çıktı. Gönderilen yazıda, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni” isimli bir belgeden bahsedildi.

lise-1-ix4c.jpg“YENİ REJİM YARATILIYOR”

Eğitimci Özgür Bozdoğan, müfredat değişikliği hakkında açıklamalarda bulundu. “Diğer yapılan değişikliklerden çok daha ciddi bir adımla karşı karşıyayız. Eğitimin kamusal özelliği yitiriliyor.” açıklamasını yapan Bozdoğan, “Uzun süredir bahsettiğimiz, ‘Eğitim aracılığıyla yeni bir rejim yaratılıyor’ sözü şu anda tam olarak gerçekleşiyor” ifadelerini kaydetti.

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