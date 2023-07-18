Matrix'in yıldızının trajik hayat hikayesi. Herkesin kaldıramayacağı acılar yaşadıktan sonra nasıl zirveye geldi?

1991 yapımı film için 'My Own Private Idaho' için Reeves'a teklif gelmişti ve bir başka isim daha aranıyordu. Reeves, senaryodaki rolün arkadaşı River Phoenix için biçilmiş olduğunu gördü, 1600 kilometrelik bir motor yolculuğu ile yanına gidip onu ikna etti. Ne var ki filmden iki yıl sonra, 1993'te, Phoenix aşırı dozdan dolayı ölü bulundu. Reeves en yakın arkadaşını kaybetmişti.