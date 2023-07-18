Matrix'in yıldızının trajik hayat hikayesi. Herkesin kaldıramayacağı acılar yaşadıktan sonra nasıl zirveye geldi?

Kanadalı aktör Keanu Reeves'in hayatı da en az filmleri kadar etkileyici… İşte Reeves’in trajik ve bir o kadar da ilham veren hayat hikayesi…

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Matrix'in yıldızının trajik hayat hikayesi. Herkesin kaldıramayacağı acılar yaşadıktan sonra nasıl zirveye geldi? 1

Keanu Reeves, milyonlarca dolarlık servetine rağmen, oldukça mütevazı bir hayat sürüyor, magazin haberleriyle değil, yaptığı başarılı işlerle gündeme geliyor.

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Matrix'in yıldızının trajik hayat hikayesi. Herkesin kaldıramayacağı acılar yaşadıktan sonra nasıl zirveye geldi? 2

Onu bu hale getiren belki de hüzünlerle dolu hayat hikayesi.

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Matrix'in yıldızının trajik hayat hikayesi. Herkesin kaldıramayacağı acılar yaşadıktan sonra nasıl zirveye geldi? 3

Beyrut'ta dünyaya gelen Reeves'in başına gelen talihsiz olayların ilki, henüz 3 yaşındayken babasının evi terk etmesi ile başlıyor.

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Matrix'in yıldızının trajik hayat hikayesi. Herkesin kaldıramayacağı acılar yaşadıktan sonra nasıl zirveye geldi? 4

Babası, Hawaii'de eroin sattığı gerekçesiyle tutuklanmıştı, Keanu 3 yaşındayken evlerini terk etti. Son görüşmeleri ise 13 yaşındayken oldu.

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Matrix'in yıldızının trajik hayat hikayesi. Herkesin kaldıramayacağı acılar yaşadıktan sonra nasıl zirveye geldi? 5

Erken yaşlarda zaten zor olan eğitim hayatı, bir öğrenme bozukluğu olan disleksi nedeniyle iyice zorlaştı.

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Matrix'in yıldızının trajik hayat hikayesi. Herkesin kaldıramayacağı acılar yaşadıktan sonra nasıl zirveye geldi? 6

Annesi Patricia, Reeves'in çocukluğu boyunca sürekli farklı yerlere taşınıyordu, bu sebeple henüz 17 yaşında 4 lise değiştirmek zorunda kaldı. Hawaii, Avustralya, New York ve Kanada'da yaşadı. Bu sırada disleksi, onun eğitim hayatını çok daha zor bir hale getiriyordu.

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Matrix'in yıldızının trajik hayat hikayesi. Herkesin kaldıramayacağı acılar yaşadıktan sonra nasıl zirveye geldi? 7

1988 yılında geçirdiği motosiklet kazası onu ölümle yüz yüze getirecekti.

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Matrix'in yıldızının trajik hayat hikayesi. Herkesin kaldıramayacağı acılar yaşadıktan sonra nasıl zirveye geldi? 8

Asfaltın üzerinde yarı baygın yarım saat yatmış ve öleceğini düşünmüş, hatta yoldan geçen bir tır nefes alamadığı için çıkardığı kaskını ezip geçmiş. Motosiklet tutkusu nedeniyle, daha sonradan, 1996 yılında da ayak bileğini kırmış ve kalıcı şekilde yaralanmış. Belki o ölümü bir şekilde atlatmıştı ancak hikayenin ilerisinde, ölüm onu ve çevresini bırakmayacaktı.

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Matrix'in yıldızının trajik hayat hikayesi. Herkesin kaldıramayacağı acılar yaşadıktan sonra nasıl zirveye geldi? 9

Adını duyurmaya başladığı yıllar, onun için kolay geçmeyecekti. En yakın arkadaşı River Phoenix'i kaybettiğinde henüz 23 yaşındaydı.

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Matrix'in yıldızının trajik hayat hikayesi. Herkesin kaldıramayacağı acılar yaşadıktan sonra nasıl zirveye geldi? 10

River Phoenix, döneminin en yetenekli aktörlerinden biri olarak kabul ediliyordu, eğer yaşasaydı bugün tanıdığımız Hollywood yıldızlarından biri olma ihtimali yüksekti. Jacqueline Phoenix'in kardeşi olan River Phoenix, Keanu ile 'I Love You to Death' filminin setinde tanışmıştı. Kısa sürede yakın arkadaş olan ikilinin arasından su sızmıyordu.

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Matrix'in yıldızının trajik hayat hikayesi. Herkesin kaldıramayacağı acılar yaşadıktan sonra nasıl zirveye geldi? 11

Arkadaşını o kadar seviyordu ki, aynı filmde rol almak adına 1600 kilometre motosiklet yolculuğu yaparak onu ikna etmeye gitti.

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Matrix'in yıldızının trajik hayat hikayesi. Herkesin kaldıramayacağı acılar yaşadıktan sonra nasıl zirveye geldi? 12

1991 yapımı film için 'My Own Private Idaho' için Reeves'a teklif gelmişti ve bir başka isim daha aranıyordu. Reeves, senaryodaki rolün arkadaşı River Phoenix için biçilmiş olduğunu gördü, 1600 kilometrelik bir motor yolculuğu ile yanına gidip onu ikna etti. Ne var ki filmden iki yıl sonra, 1993'te, Phoenix aşırı dozdan dolayı ölü bulundu. Reeves en yakın arkadaşını kaybetmişti.

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Matrix'in yıldızının trajik hayat hikayesi. Herkesin kaldıramayacağı acılar yaşadıktan sonra nasıl zirveye geldi? 13

Yakın dostunun ölümünün ardından, 1998 yılında Jennifer Syme ile tanıştılar ve yıldırım aşkına tutuldular, hatta bir yıl sonra Syme hamileydi, Reeves baba olacaktı.

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Matrix'in yıldızının trajik hayat hikayesi. Herkesin kaldıramayacağı acılar yaşadıktan sonra nasıl zirveye geldi? 14

Jennifer Syme ünlü yönetmen David Lynch'in asistanlığını yapıyordu. Ancak 1999 yılında, The Matrix'in çekimleri sırasında beklenmedik bir felaket gerçekleşti.

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Matrix'in yıldızının trajik hayat hikayesi. Herkesin kaldıramayacağı acılar yaşadıktan sonra nasıl zirveye geldi? 15

İsmi Ava Archer olacak bebek hamileliğin 8. ayında ölü doğdu, çift yıkılmıştı. Trajedi burada bitmedi.

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Matrix'in yıldızının trajik hayat hikayesi. Herkesin kaldıramayacağı acılar yaşadıktan sonra nasıl zirveye geldi? 16

Bu olay ilişkilerine mal olmuştu ancak yakın arkadaş olarak devam ediyorlardı. Ta ki Syme 2001 yılında, henüz 28 yaşında korkunç bir trafik kazası ile hayata veda edene dek.

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Matrix'in yıldızının trajik hayat hikayesi. Herkesin kaldıramayacağı acılar yaşadıktan sonra nasıl zirveye geldi? 17

1 Nisanda kahvaltı yapmışlardı, ertesi gün Syme'a ulaşamayan Reeves, acili arayıp onun orada olup olmadığını sordu. Ne yazık ki Jennifer Syme oradaydı: Marilyn Manson'un evindeki bir partiden dönerken aracının kontrolünü kaybederek defalarca takla atmış ve hayatını kaybetmişti.

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Matrix'in yıldızının trajik hayat hikayesi. Herkesin kaldıramayacağı acılar yaşadıktan sonra nasıl zirveye geldi? 18

'Acı şekil değiştirir, ancak asla bitmez.' 2006'da verdiği bir röportajda bu cümleleri kullanmıştı Reeves. İnsanlar acı ile başa çıkabileceğimiz inancına sahip, 'İşte bitti, daha iyiyim' diyorlar. Ancak yanılıyorlar. Sevdiğiniz insanlar öldüğünde, yalnızsınızdır.'

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Matrix'in yıldızının trajik hayat hikayesi. Herkesin kaldıramayacağı acılar yaşadıktan sonra nasıl zirveye geldi? 19

Sevdiklerini kaybettikten sonra, bağlanmaktan ve ciddi ilişkilerden uzak durmayı seçti.

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Matrix'in yıldızının trajik hayat hikayesi. Herkesin kaldıramayacağı acılar yaşadıktan sonra nasıl zirveye geldi? 20

Zorlu hayatının işini ve potansiyelini engellemesinin önüne geçti ve onlarca birbirinden harika filme imza attı.

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Matrix'in yıldızının trajik hayat hikayesi. Herkesin kaldıramayacağı acılar yaşadıktan sonra nasıl zirveye geldi? 21

The Matrix gibi bir kült yapımın seçilmiş kişisi Neo'nun yanı sıra Sweet November, Şeytanın Avukatı, Constantine ve John Wick serisinde boy gösterdi.

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Matrix'in yıldızının trajik hayat hikayesi. Herkesin kaldıramayacağı acılar yaşadıktan sonra nasıl zirveye geldi? 22

Hatta bu acılar, karısını ve köpeğini kaybetmiş ve intikam almak isteyen bir karakteri portrelediği John Wick karakterini canlandırırken ona ilham kaynağı olmuş.

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