Ünlü oyuncu Sophia Bush eşcinsel olduğunu açıkladı

Ünlü oyuncu Sophia Bush eşcinsel olduğunu açıkladı
Kaynak: Haber Merkezi
2000'li yıllarda rol aldığı dizi ve film projeleriyle tanınan Sophia Bush, cinsel yönelimini kamuoyu ile paylaştı.
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Ünlü oyuncu Sophia Bush eşcinsel olduğunu açıkladı 1

"One Tree Hill" dizisiyle ün kazanan ve ardından birçok farklı projede yer alarak adını duyuran 41 yaşındaki başarılı oyuncu Sophia Bush, eşcinsel olduğunu ifade etti.

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Ünlü oyuncu Sophia Bush eşcinsel olduğunu açıkladı 2

Bir dergi için yazdığı makalede, 2022 yılında Grant Hughes ile evliliği sırasında yaşadığı fikir ayrılıklarını ve zorlukları dile getiren Bush, evliliğin bir hata olduğunu ve hayatında radikal değişiklikler yapma kararı aldığını belirtti.

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Ünlü oyuncu Sophia Bush eşcinsel olduğunu açıkladı 3

Bush, aynı zamanda 38 yaşındaki Amerikalı eski futbolcu Ashlyn Harris ile bir ilişkisi olduğunu açıkladı.

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Ünlü oyuncu Sophia Bush eşcinsel olduğunu açıkladı 4

Harris, Bush'un bu açıklamasını sosyal medya üzerinden paylaşarak, "Seninle gurur duyuyorum aşkım" şeklinde destek verdi.

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Ünlü oyuncu Sophia Bush eşcinsel olduğunu açıkladı 5

Dergi için verdiği pozlarla da dikkat çeken Bush'un kapak fotoğrafında yer alan, "Sonunda rahat bir nefes alabiliyorum" ifadesi, onun bu yeni bölümdeki duygularını yansıtıyor.

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Ünlü oyuncu Sophia Bush eşcinsel olduğunu açıkladı 6

2000'li yıllarda rol aldığı dizi ve film projeleriyle tanınan Sophia Bush, cinsel yönelimini kamuoyuna açıkladı.

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Ünlü oyuncu Sophia Bush eşcinsel olduğunu açıkladı 7
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Ünlü oyuncu Sophia Bush eşcinsel olduğunu açıkladı 8
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Ünlü oyuncu Sophia Bush eşcinsel olduğunu açıkladı 9
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Ünlü oyuncu Sophia Bush eşcinsel olduğunu açıkladı 10
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Ünlü oyuncu Sophia Bush eşcinsel olduğunu açıkladı 11
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