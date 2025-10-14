Ankara, 17-19 Ekim tarihlerinde Mattia Ahmet Minguzzi Artistik Buz Pateni Yarışması'na ev sahipliği yapacak.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu 14 yaşında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısına buz pateni organizasyonu gerçekleştirilecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun açıklamasına göre, Ümitköy Buz Pisti'nde düzenlenecek yarışmada büyükler, gençler ve yıldızlar yaş gruplarındaki sporcular mücadele edecek.

Organizasyona Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi de katılacak.