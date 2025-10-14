Ankara, 17-19 Ekim tarihlerinde Mattia Ahmet Minguzzi Artistik Buz Pateni Yarışması'na ev sahipliği yapacak.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu 14 yaşında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısına buz pateni organizasyonu gerçekleştirilecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun açıklamasına göre, Ümitköy Buz Pisti'nde düzenlenecek yarışmada büyükler, gençler ve yıldızlar yaş gruplarındaki sporcular mücadele edecek.

Organizasyona Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi de katılacak.

Minguzzi davasında mahkeme ara kararını verdi! Savcı sanıklara 24 yıl hapsini istediMinguzzi davasında mahkeme ara kararını verdi! Savcı sanıklara 24 yıl hapsini istediGündem
Minguzzi davasında mektup delil olarak dosyaya girdi!Minguzzi davasında mektup delil olarak dosyaya girdi!Gündem
Yavuz Ağıralioğlu artık dayanamadı, isyan etti: Yeter artık...Yavuz Ağıralioğlu artık dayanamadı, isyan etti: Yeter artık...Gündem