Minguzzi davasında mahkeme ara kararını verdi! Savcı sanıklara 24 yıl hapsini istedi

İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüyle ilgili görülen davada 4 sanık bugün ilk kez birlikte yargılandı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, U.B. ve B.B. isimli sanıkların 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan, M.A.D. ve A.Ö. isimli sanıkların ise 'Çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Duruşma, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istemesi üzerine 21 Ekim'e ertelendi.

Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayraya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 12'şer 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İLK KEZ BİRLİKTE YARGILANDILAR

Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan birleştirme talebiyle iddianame hazırlandı. Birleşen dosya kapsamında 4 sanık bugün ilk kez birlikte yargılandı.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma salonunda tutuklu sanık A.Ö. ve M.A.D. hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Salonda baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu, Prof. Dr. İlber Ortaylı, CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve taraf avukatları katıldı. Duruşma daha önce alınan 'Kapalılık ve gizlilik kararı' gereği basına ve izleyicilere kapalı olarak görüldü. Duruşmayı dışarıdan takip ederek destek vermek amacıyla Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Özkaya, şarkıcı Ece Seçkin, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş adliyeye geldi.

DURUŞMA SALONU DIŞINDA GERGİNLİK

Tutuklu sanıklar ve avukatların savunmalarının ardından 4 tanığın dinlendiği duruşmaya ara verildi. Ara sırasında, sonradan iddianamesi birleşen dosyada tutuklu bulunan sanık A.Ö. hakkında dosyaya engelli raporu sunulması üzerine sanık avukatı ve davayı takip eden bir vatandaş arasında gerginlik yaşandı. Söz konusu raporun sanığa ilkokul çağında verilen kaynaştırma raporu olduğu öğrenildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar U.B. ve B.B'nin 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan, diğer sanıklar M.A.D. ve A.Ö'nün ise 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre talep etmeleri üzerine duruşmayı 21 Ekim'e erteledi.

‘ÇOK ZORDU BUGÜN’

Duruşma sorası konuşan anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, "Annem içeride rahatsızlandı, pek dayanamadı. Ben zaten kendimi her seferinde zor tutuyorum. Bu 5'inci duruşmaya kadar da bir şey yapmamıştım aslında. Ama bugün 4'ünü de bir arada görünce tutamadım kendimi. Çok zordu bugün. Bana göre her şey yolunda gidiyor. Son duruşma 21 Ekim'de, bekliyoruz" dedi.

‘4 SANIĞA İŞTİRAKEN İNSAN ÖLDÜRMEDEN CEZA TAYİNİ OLANAĞI VAR’

Duruşma sonrasında açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, "Bizim bu duruşmadaki talebimiz mevcut sanıkların sadece iddianamedeki maddelerle yargılanmalarının yeterli olmayacağı, aynı zamanda evladımızın maruz kaldığı silahla tehdit eylemi ve kasten yaralamadan da haklarında ek savunma hakkı verilerek mahkumiyet tesis edilmesi gerektiği yönündeydi. Bu 2 hususta ayrı bir şikayet konusu yapılması gerektiğine ilişkin bu değerlendirmemiz kabul edilmedi, ama savcı bey bu değerlendirmeye tehdit bakımından iştirak etti. Ardından da cumhuriyet savcısı, mütalaanın hazır olduğunu, yani kendisinin dosyaya dair fikrini açıklamaya hazır olduğunu ifade etti.

Bizim birleşen davadaki 2 sanık biliyorsunuz sadece bu eyleme yardım eden sıfatıyla yargılanmaları talep edilen 2 sanıktı. Ancak ağır ceza mahkemesi taleplerimizi kabul etti ve sonradan dosyaya eklenen 2 sanığa ilk davanın 2 sanığı gibi iştiraken bu eylemin gerçekleştirilmesinden dolayı 37'inci madde bağlamında ek savunma hakkı tanıdı. Yani bu şu anlama geliyor. Son celsede artık bu 4 sanığa da iştiraken insan öldürmeden dolayı, evladımızın kaybından dolayı ceza tayini olanağı var artık. Hukuki engel kalktı. Cumhuriyet savcısı da esas hakkında mütalaada dosyanın ilk 2 sanığının, yani Berkay ve Umutcan'ın iştiraken 37'inci madde bağlamında 82/1-e'den, çocuğun ölümünden dolayı sorumluluk izafi edilmesi gerektiğini, birleşen davanın 2 sanığınınsa 39'uncu madde bağlamında yardım eden sıfatıyla sorumlu tutulması gerektiğine ilişkin bir mütalaa sundu. Bu mütalaa neticesinde her 4 sanığın da tutukluluğunun devamına karar verildi ve hüküm açıklanması için duruşma 21 Ekim'e ertelendi" dedi.

'SUÇUN İDRAKİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR RAPOR SUNULMADI, SUNULAMAZ'

Avukat Barkın, "Bu dosyaya sunulan yeni bir rapor yok. Kamuoyu bu konuda hassasiyet gösteriyor ama endişeye mahal verecek herhangi bir durumla karşı karşıya değiliz. 12-17 yaş aralığında teknik olarak çocuk olan birinin zaten soruşturulması ve yargılanabilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan bir rapor alınması gerekir. Bu rapor zaten bekleniyordu, yeni bir şey yok. Dosyaya daha önce sunulan rapor da Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde çocuğun kaynaştırma öğrencisi olduğuna dair bir rapor. Akli melekelerinin yokluğuna, suçun idrakine ilişkin herhangi bir rapor sunulmadı, sunulamaz. Soruşturma aşamasında bu sanığın zaten gerçekleştirdiği eylemin idrakinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu'nun raporu zaten vardı. Endişeye mahal verecek bir durum yok orada" dedi.

İLBER ORTAYLI TEKERLEKLİ SANDALYE İLE ADLİYEDE

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanığın duruşmasına katılmak için çok sayıda izleyici İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Duruşmada Minguzzi ailesine destek vermek için gelenler arasında ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da yer aldı. Ortaylı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tekerlekli sandalye ile adliyeye geldi.

Mahkeme heyeti gerginliğin ardından duruşmaya ara verdi. Duruşma verilen aranın ardından yeniden başladı.

KARAR VERİLDİ

Ahmet Minguzzi davasında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 21 Ekim'e ertelendi.

İstanbul Kadıköy’de geçtiğimiz yıl bir bit pazarında bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet ’nin cinayetine ilişkin davada beşinci duruşma bugün gerçekleşiyor. Duruşma, davanın seyrini değiştirecek nitelikte çünkü ilk kez dört sanık birlikte hakim karşısına çıkacak.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturmasında yeni gelişme

Cinayetin baş şüphelisi olan iki çocukla birlikte, olay günü pazarda bulunarak onlara yardım ettiği iddia edilen iki sanığın dosyaları birleştirildi. Bu iki sanık hakkında “çocuğu kasten öldürmeye yardım” suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Savcılık, bu kişilerin saldırganları cesaretlendirdiğini ve maktulün direncini kırdığını öne sürüyor.

Ahmet Minguzzi cinayetinde kan donduran görüntüler ortaya çıktı! Katil gülerek anlattı, kamera kaydetti

PAZARCILAR TANIK OLARAK DİNLENECEK

Bugünkü duruşmada olay anına şahit olan yedi pazarcı tanık olarak dinlenecek. Bu tanık ifadelerinin, olayın detaylarını netleştirmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Duruşma, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı olarak gerçekleşiyor.

Minguzzi davasının yeni avukatı belli oldu

Acılı anne Yasemin Minguzzi, duruşma öncesi yaptığı açıklamada “Dava büyük bir dava. Benim için en ağırı olacak. Oğlumun dört katili ile yüz yüze temasta olacağım” diyerek duygularını paylaştı.