Mattia Ahmet Minguzzi adına düzenlenen Artistik Buz Pateni Yarışması, Ankara'da başladı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, 24 Ocak'ta yaşanan bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşında Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısına düzenlenen organizasyona Türkiye Buz Pateni Federasyon Başkan Vekili Orhan Şahin ile Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi de katıldı.

Ümitköy Buz Pisti'ndeki yarışlarda Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, İzmir illerinden çeşitli kategorilerde 140 sporcu yer alıyor.

"AMACIMIZ BU OLAYLARIN YAŞANMAMASI İÇİN DURUŞ SERGİLEMEK"

Federasyon Başkan Vekili Orhan Şahin, organizasyonun amacının çocuklara şiddetin önüne geçmek ve duyarlılık göstermek olduğunu belirtti.

Şahin, "Amacımız ülkemizde böyle olayların yaşanmaması adına duruş sergilemek. Buz Pateni Federasyonu olarak bunu yaptık. Devletimizin de buna karşı önlem alacağını düşünüyoruz. Buz Pateni Federasyonu olarak Minguzzi ailesine baş sağlığı diliyoruz, acılarını da derinden paylaşıyoruz" dedi.

"AHMET DE BUZ PATENİ YAPIYORDU"

Yasemin Minguzzi, çocuklara olmanın kendisine iyi geldiği, mücadelesini de bu sebeple sürdürdüğünü söyledi.

Minguzzi, "Orhan Bey sağ olsun beni çok mutlu etti, kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, göz yaşlarımı tutamıyorum. Onlar için çabalıyorum, ayakta duruyorum. Ahmet de buz pateni yapıyordu. Buradaki sporcular da Ahmet’in tişörtünü giymiş birbirinden değerli çocuklar, onlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yarışma 19 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.