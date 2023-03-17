Ma’un suresinin Türkçe anlamı nedir?

Ma’un suresi Mekke'de inmiştir. Ma’un suresi 4 ayetten oluşmakta olup Mâûn, zekât vermek yahut bir şeyi geçici olarak kullanması için birine vermek şeklinde yardım demektir.

Ma’un suresi dini yalanlayan, iyilikten uzak duran kimseler hakkında inmiştir.

MA'UN SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- Dini yalanlayanı gördün mü?

2- İşte o, öksüzü iter, kakar.

3- Yoksulu doyurmaya önayak olmaz.

4- Vay haline o namaz kılanların ki,

5- Kıldıkları namazın değerine aldırış etmezler.

6- Gösteriş yaparlar onlar,

7- Ve yardımlığı sakınırlar (zekatı vermezler)