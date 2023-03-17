17 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ma’un suresinin Türkçe anlamı nedir?

Mekke’de inen Ma’un suresi 7 ayetten oluşmaktadır. Ma’un suresinin adını alan Mâûn, zekât vermek yahut bir şeyi geçici olarak kullanması için birine vermek şeklinde yardım demektir. İşte Ma’un suresinin Türkçe anlamı..

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 14:30
Takip Et

Ma’un suresinin Türkçe anlamı nedir?

Ma’un suresinin Türkçe anlamı nedir?
+
Aa
-

Ma’un suresi Mekke'de inmiştir. Ma’un suresi 4 ayetten oluşmakta olup Mâûn, zekât vermek yahut bir şeyi geçici olarak kullanması için birine vermek şeklinde yardım demektir.

Ma’un suresi dini yalanlayan, iyilikten uzak duran kimseler hakkında inmiştir.

MA'UN SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- Dini yalanlayanı gördün mü?

2- İşte o, öksüzü iter, kakar.

3- Yoksulu doyurmaya önayak olmaz.

4- Vay haline o namaz kılanların ki,

5- Kıldıkları namazın değerine aldırış etmezler.

6- Gösteriş yaparlar onlar,

7- Ve yardımlığı sakınırlar (zekatı vermezler)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
1
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
2
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
3
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Muaz Ergezen istifa etti
4
﻿Muaz Ergezen istifa etti
﻿Muaz Ergezen istifa etti
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
5
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
6
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿Instagram’a devrim gibi özellik. Tek bir yerde listeleyecek
7
﻿Instagram’a devrim gibi özellik. Tek bir yerde listeleyecek
﻿Instagram’a devrim gibi özellik. Tek bir yerde listeleyecek
﻿Rusya'nın Karadeniz üzerinde düşürdüğü ABD İHA'si 900 metre derinlikte bulundu
﻿Rusya'nın Karadeniz üzerinde düşürdüğü ABD İHA'si 900 metre derinlikte bulundu
﻿Rusya'nın Karadeniz üzerinde düşürdüğü ABD İHA'si 900 metre derinlikte bulundu
﻿Fatih’te ortalık savaş alanına döndü
﻿Fatih’te ortalık savaş alanına döndü
﻿Fatih’te ortalık savaş alanına döndü
﻿Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Devler eşleşti
﻿Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Devler eşleşti
﻿Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Devler eşleşti
﻿Profesörden çadırlarda kalan depremzedeler için 'uyku' uyarısı
﻿Profesörden çadırlarda kalan depremzedeler için 'uyku' uyarısı
﻿Profesörden çadırlarda kalan depremzedeler için 'uyku' uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.