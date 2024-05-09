Üst düzey bürokrat sekreterine şoförlü makam aracı tahsis etti: Aylık masrafı 100 bin lira

Kaynak: Elips Haber
Üst düzey bürokrat sekreterine şoförlü makam aracı tahsis etti: Aylık masrafı 100 bin lira
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’ın sekreteri Şenay Aksu’ya şoförlü makam aracı tahsis ettiği iddia edildi. Makam aracının aylık masrafının 100 bin lira olduğu ileri sürüldü.

Ekonomik kriz nedeniyle kamuda tasarruf programı açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in aksine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’ın sekreteri Şenay Aksu’ya şoförlü makam aracı tahsis ettiği iddia edildi. Makam aracının aylık masrafının 100 bin lira olduğu ileri sürüldü.

n1.jpg

Elips Haber’in aktardığı bilgilere göre Mesleki Yeterlilik Kurumu’na ait 3 hizmet aracı bulunuyor. MYK Başkanı İlhan’ın TOGG markalı aracı kullandığı, ikinci aracı sekreteri olan Şenay Aksu'ya tahsis ettiği, sekretere kuruma geliş gidişte üst düzey protokol uygulattığı ileri sürüldü.

n2.jpg

HABERİN ARDINDAN KULLANDIĞI ARACI GERİ ÇEKTİ

İddiaları yalanlayan MYK Başkanı İlhan’ın bugün sekterinin kullandığı aracı kuruma geri çektiği iddia edildi.

ŞOFÖRLÜ MAKAM ARACININ AYLIK MASRAFI 100 BİN LİRA

Sekreter Şenay Aksu’nun kullandığı aracın kiralık olduğu devlete aylık maliyetinin 100 bin TL civarı olduğu öğrenildi. Kurumun ayrıca Aksu’ya makam şoförü de tahsis ettiği belirlendi. MYK Başkanı İlhan’ın teamüllerin dışında sekreteri Aksu’yu yurt dışı gezilerine de götürmesi dikkat çekti. MYK'nin web sitesinde de yer alan fotoğraflara göre Aksu'nun Necmi İlhan ile birlikte Kasım ayında Bakü'ye gittiği görülüyor.

İlgili Haberler
Sinan Ateş cinayetinde tetikçinin kaçırıldığı görüntü! Çakarlı Audi marka araç kimin çıktı
Beşiktaş'tan Kadıköy'e gitmek isteyen genç kadına taksiciden 'yok artık' dedirten teklif
Son Haberler
Söz gümüşse sükût altındır atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Söz gümüşse sükût altındır atasözünün anlamı nedir?
Özgür Özel: Burcu Köksal'ın sonuna kadar arkasındayız Gündem
Özgür Özel: Burcu Köksal'ın sonuna kadar arkasındayız
Dev şirketin kuryesinden skandal olay Gündem
Dev şirketin kuryesinden skandal olay
İstanbul Holding yabancı sermayeyi Türkiye’ye davet edecek Ekonomi
İstanbul Holding yabancı sermayeyi Türkiye’ye davet edecek
Evlerde en çok tercih edile 6 bank açıklandı Gündem
Evlerde en çok tercih edile 6 bank açıklandı
Kalben hakkında şok karar. Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı Magazin
Kalben hakkında şok karar. Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı
Gal arısına karşı 600 yırtıcı böcek salındı Gündem
Gal arısına karşı 600 yırtıcı böcek salındı