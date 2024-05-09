Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Düzce'de uyuşturucu operasyonu
Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 12 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı


Düzce’de güvenlik güçlerinin kentte uyuşturucu maddelerin ticareti ve kullanımına yönelik operasyonları devam ediyor. Jandarma personelleri tarafından 29 Nisan-6 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan önleyici denetimlerde 6 gram bonzai, 3 gram skunk, 7 gram kubar esrar, 7 adet lyrıca hap, 1 adet sentetik ecza (hap), 2 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu kullanma araç gereçleri ile beraber yakalandı. Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenler hakkında uyuşturucu kullanma ve yanında bulundurma suçu işleyen 12 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

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