Düzce'de uyuşturucu operasyonu



Düzce’de güvenlik güçlerinin kentte uyuşturucu maddelerin ticareti ve kullanımına yönelik operasyonları devam ediyor. Jandarma personelleri tarafından 29 Nisan-6 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan önleyici denetimlerde 6 gram bonzai, 3 gram skunk, 7 gram kubar esrar, 7 adet lyrıca hap, 1 adet sentetik ecza (hap), 2 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu kullanma araç gereçleri ile beraber yakalandı. Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenler hakkında uyuşturucu kullanma ve yanında bulundurma suçu işleyen 12 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.