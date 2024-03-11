Mauro Icardi Galatasaray efsanesinin ensesine yapıştı!

Galatasaray’ın kısa sürede gözdesi haline gelen Mauro Icardi, iki sezonluk performansıyla kulüp tarihine geçti.

Geçtiğimiz sezon 26 maçta attığı 23 golle dikkatleri üzerine çeken Icardi, bu sezon ise 37 maçta 21 gol kaydederek 0.7’lik bir gol ortalaması tutturdu.

Bu başarısıyla Icardi, kulüp tarihinde 30 gol barajını aşan yabancı oyuncular arasında Mario Jardel’den sonra ikinci sıraya yerleşti.

31 yaşındaki forvetin gözü şimdi, 43 maçta 34 gol atarak 0.79 gol ortalaması yakalayan Jardel’in rekorunu geçmekte.