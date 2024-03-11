Rasim Ozan Kütahyalı Mert Hakan'a 'Kolpaçino' diye bağırdı. Kolaysa Trabzon'da yap!

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor'u 4-1 yenerken, gecenin en çok konuşulan ismi Mert Hakan Yandaş oldu.

Hem hakem Kadir Sağlam'ı tehdit ettiği görüntüler hem de attığı gol sonrası Pendikspor yedek kulübesine doğru yaptığı sevinç gösterileriyle ağır eleştiriler alan Mert Hakan'a en sert tepkiyi Beyaz Tv'de yorumculuk yapan Rasim Ozan Kütahyalı verdi.

"Seni mafya bozuntusu Mert Hakan seni, Yap bakayım o iğrenç el hareketlerini Trabzonlulara…" diyen Rasim Ozan Kütahyalı, sözlerine şöyle devam etti.

"Yap da cesaretini görelim senin kolpaçino mafya seni, İsmin gibi misin sen mafya bozuntusu? Görelim haftaya bakalım mert misin yoksa namert misin?" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Mert Hakan Yandaş hakkında attığı tweet şöyle: