Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleştirilen WBC International boks gecesinde milli sporcu Avni Yıldırım, ringe çıktı. Yıldırım, rakibi Richard Egowa’yı 7. saniyede nakavt etmeyi başardı. Ringe Sedat Peker peleriniyle çıkan milli boksör, maçına ardından Peker'i aradı.

SEDAT PEKER PELERİNİYLE ÇIKTI

Avni Yıldırım, salona Sedat Peker’in isminin yer aldığı pelerinle giriş yaptı. Yıldırım'ın, pelerini büyük bir ilgi gördü.

Boks şampiyonu, altın kemeri Sedat Peker'e adadı: Adınızı gururla taşıdımBoks şampiyonu, altın kemeri Sedat Peker'e adadı: Adınızı gururla taşıdımSpor

Avni Yıldırım rakibini 7 saniyede nakavt etti! Sedat Peker'i aradı - Resim : 2

TEF Başkanı Mert Şener ile Milli Boksör Yıldırım’dan bakan yardımcılarına ziyaretTEF Başkanı Mert Şener ile Milli Boksör Yıldırım’dan bakan yardımcılarına ziyaretEkonomi

TEK YUMRUKTA NAKAVT

Karşılaşmanın başlamasının ardından Avni Yıldırım, rakibi Richard Egowa’ya sert bir kroşe vurdu. Egowa aldığı darbe sonrası yere yığılarak, nakavt oldu.

'KEMER BENİM GURUR SİZİN'

Yıldırım, galibiyetini Peker'i telefonla arayarak haber verdi ve "Reisim Arnavutluk Tiran'da 'Bir umuttur yaşamak' sözünüzü bütün dünyaya duyurdum. Kemer benim, gurur sizin olsun. Bir umuttur yaşamak" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Bolat, TEF Başkanı Şener ve Milli Boksör Yıldırım’ı kabul ettiTicaret Bakanı Bolat, TEF Başkanı Şener ve Milli Boksör Yıldırım’ı kabul ettiEkonomi

Avni Yıldırım rakibini 7 saniyede nakavt etti! Sedat Peker'i aradı - Resim : 5

Avni Yıldırım kimdir. Avni Yıldırım ve Canelo Alvarez tarihi boks maçının detaylarıAvni Yıldırım kimdir. Avni Yıldırım ve Canelo Alvarez tarihi boks maçının detaylarıGündem