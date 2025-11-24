Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleştirilen WBC International boks gecesinde milli sporcu Avni Yıldırım, ringe çıktı. Yıldırım, rakibi Richard Egowa’yı 7. saniyede nakavt etmeyi başardı. Ringe Sedat Peker peleriniyle çıkan milli boksör, maçına ardından Peker'i aradı.

SEDAT PEKER PELERİNİYLE ÇIKTI

Avni Yıldırım, salona Sedat Peker’in isminin yer aldığı pelerinle giriş yaptı. Yıldırım'ın, pelerini büyük bir ilgi gördü.

TEK YUMRUKTA NAKAVT

Karşılaşmanın başlamasının ardından Avni Yıldırım, rakibi Richard Egowa’ya sert bir kroşe vurdu. Egowa aldığı darbe sonrası yere yığılarak, nakavt oldu.

'KEMER BENİM GURUR SİZİN'

Yıldırım, galibiyetini Peker'i telefonla arayarak haber verdi ve "Reisim Arnavutluk Tiran'da 'Bir umuttur yaşamak' sözünüzü bütün dünyaya duyurdum. Kemer benim, gurur sizin olsun. Bir umuttur yaşamak" ifadelerini kullandı.