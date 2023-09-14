Mavi Saray’a 400 bin ziyaretçi

Güney Kore'de ziyarete açılan "Mavi Saray"ı yaklaşık 1,5 yılda 400 bin misafir ziyaret etti.

KAYNAK: AA
Mavi Saray’a 400 bin ziyaretçi

AA muhabiri, görüntülediği Mavi Saray ile ilgili tarihi bilgileri derledi.

Sarayın bulunduğu bölgenin tarih kitaplarındaki ilk kaydına 1104'te rastlanıyor. Mavi Saray'ın 1395'te Kral Seonggye'in, yetkililerine yeni bir sarayın ihtiyaç haline geldiğini belirtmesinden sonra inşa edildiği kayıtlarda yer alıyor.

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Saray, Japon işgaline kadar yüzyıllarca Kore Yarımadası'ndaki hanedan ailelerinin konakladığı ve ülkeyi yönettiği mekan olarak biliniyor.

Mavi Saray, Japonya'nın Kore Yarımadası'nı 1910'da işgal etmesinin ardından bölgeye atadığı vali tarafından 1945'e kadar kullanıldı.

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Japon işgali sonrası, 1948'den 2022'ye kadar geçen sürede Güney Kore'nin 12 devlet başkanı, Mavi Saray'ı ikametgah ve çalışma ofisi olarak kullandı.

Ülkenin 3'üncü Devlet Başkanı Park Chung-hee'ye 1968'de Mavi Saray'da Kuzey Koreli casuslarca başarısız bir suikast girişiminde bulunuldu. Suikast girişiminde 32 Güney Koreli ve 29 Kuzey Koreli operasyon timi mensubu öldü.

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Güney Kore'nin 13'üncü Devlet Başkanı olarak seçilen Yoon Suk Yeol, göreve başlamasının ardından Yongsan Başkanlık Ofisi'ni kullandı.

Yoon, 10 Mayıs 2022'den itibaren Mavi Saray'ı halkın ziyaretine açtı.

Saray yetkilileri, bugüne kadar 400 bin yerli ve yabancı turistin mekanı ziyaret ettiğini söyledi.

Ziyaretçi kartıyla girilen, iki kattan oluşan saray, rehber eşliğinde gezilebiliyor.

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Sarayın ilk kısmında rengarenk çiçeklerin yer aldığı bahçeden geçen ziyaretçiler, devlet başkanlarının yıllarca misafir edildiği bölüme varıyor.

Mavi Saray'da, görev süresince mekanda bulunmuş Güney Kore devlet başkanlarının fotoğrafları, hatıraları, şahsi eşyaları da sergileniyor.

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İki kattan oluşan sarayın üst katında devlet başkanlarının makam odası ile toplantı salonu yer alıyor.

150 bin mavi kiremitle süslenmiş çatısından dolayı Korece "Mavi Çinili Köşk" anlamına gelen saray, İngilizce "Blue House (Mavi Ev)" olarak isimlendiriliyor.

Mavi Saray, 250 bin metrekarelik komplekste 10 bölümden oluşuyor.

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