Mavi Vatan'ın isim babasından yeni müfredata sert tepki: Anavatanın zayıfladığı ortamda Mavi Vatan içimize sinmez

10 yıl boyunca 1000'i aşkın öğretmen ve akademisyenin katılımıyla farklı şehirlerde gerçekleştirilen 20 adet çalıştayın sonucunda ortaya çıkan ve geçenlerde MEB'in internet sitesinde halkın yorumlarına açtığı müfredat taslağı, kısa sürede pek çok tepkiye neden oldu.

Başkent Üniversitesi profesörlerinden Servet Özdemir'in ortaya sürdüğü intihal iddiası, pozitif bilimlerin "tevhit" edilmesi, Atatürk İlke ve İnkılapları dersinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlatılması gibi daha pek çok konuda kamuoyunun tepkisiyle karşılaşılan yeni müfredat taslağına bir tepki de "Mavi Vatan" tabirinin isim babası olan Emekli Amiral Cem Gürdeniz'den geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kendisine yöneltilen "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" diyecevap vermesi üzerine 104 emekli amirallerin altına imza attığı ve Amiraller Bildirisi olarak anılan metinde imzası olan Cem Gürdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mavi Vatan’ın MEB Müfredatına girmesi nedeniyle tebrik edenler oluyor. Onlara sevinemediğimi söylüyorum. Çünkü aynı müfredatta Türk Devrimi yok. Şeyh Sait ayaklanması yok. Kubilay ve Menemen kalkışması yok. Köy Enstitüleri yok. Kemalizm yok. Atatürk’ün felsefesi yok. Kısacası Atatürk ve Cumhuriyetin özü yok. Onların olmadığı bir öğretide Mavi Vatanın olmasının önemi yoktur. Asıl olan cumhuriyet ve Atatürk’tür. Çocuklarımız ve torunlarımız önce bu ikiliye sahip çıkmalıdır. Çünkü bu ikili anavatan demektir. Anavatanın zayıfladığı ortamda Mavi Vatan içimize sinmez."