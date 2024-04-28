Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında şok gelişme. Yeni Müfredat Taslağında intihal iddiası

Bakanlığın “10 yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü” olarak takdim ettiği taslak, 1000'den fazla öğretmen ve akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen 20 çalıştayın sonuç ürünü olarak kamuoyunun takdirine sunuldu. Bakanlık tarafından hazırlanan taslak metin, her vatandaşın yorumda bulunabileceği bir sisteme sahip olan https://gorusoneri.meb.gov.tr/ sitesinde bir hafta boyunca yayında kalacak.

Çalıştaylarda elde edilen bilgi ve yorumların MEB yetkililerince toplanması, tasnif edilmesi ve nihayet analize tabi tutulmasıyla ortaya çıkan taslak, kamuoyunun takdirine sunulduğu ilk günden beri ülke gündeminin başköşesinde bulunuyor. Bir hafta boyunca internet sitesi üzerinde yorumlara açık olacak yeni müfredat programının taslağı, bir hafta sonrasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından nihai haline kavuşturulacak.

Özellikle çocuklarının geleceği hakkında kaygı duyan, onların iyi bir eğitim alması için çabalayan veliler tarafından, paylaşılır paylaşılmaz yoğun ilgiye mazhar olan taslak metin, diğer pek çok alanda olduğu gibi halkımızı balta misali ortadan ikiye ayırdı.

Özellikle sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen eleştiri ve övgü merasimine katılmak yerine konuyu bilimsel açıdan ele alan Başkent Üniversitesi profesörlerinden Servet Özdemir ise bu sabah herkesi şok eden bir iddiada bulundu.

YENİ MÜFREDATIN İNTİHAL RAPORU HERKESİ ŞAŞIRTTI

Eğitim yönetimi, yeni okul teorisi, eğitimde dönüşüm gibi alanlarda akademik pek çok yayına imza atan uzman, müfredat taslağını dünyadaki kalburüstü dergilerin de intihalleri tespit etmekte kullandığı iThenticate programına yüklemek suretiyle elde ettiği sonucu bu sabah saatlerinde şahsi X hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Elde ettiği veriyi “Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini, İthenticate yükledim %14'ü başkalarından alınmış. Dürüstlük, erdem, bilge insan diyor ama kaynak göstermiyor. Kaynaklarda da referans olabilecek ciddi bir kaynak yok, dedikodu ile milletin çocukları ile oynanıyor” mesajıyla kamuoyuna duyurun Özdemir, daha sonra yaptığı intihal raporunu olduğu gibi yayınladı. %14’lük oranın teknik tarafını değil, etik kısmına karşı çıktığı anlaşılan Özdemir’in paylaşımlarından sonra MEB’in yapacağı açıklama merakla bekleniyor.