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Gençleştiren Maya Maskesi

Her kadın cildinin mükemmel olmasını ister ve bunun için sayısız yöntemlere başvurur. İşte cildi gençleştiren bir başka yöntem…

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 14:39
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Maya Maskesi nedir?

Gençleştiren Maya Maskesi
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Hem lekesiz hem de sıkı bir cilde kavuşmak istiyorsanız yaş maya maskesini denemekte yarar var. Maya maskesinin mucizevi etkisi sizleride şaşırtacak.

Maya maskesi cilt lekeleri,güneş lekeleri ve sarkmalara karşı en etkili maskedir. Ciltte dış faktörler sebebiyle meydana gelen lekelerin giderilmesinde etki gösterir.


Maya maskesi sarkan cilt yapısını toparlar ve cildinizde sıkı bir görünüm sağlar.
Maya protein içerdiği için cildin tamamen oksijen almasını sağlar. Maya maskesi cildin yenilenmesini sağlar. Tamamen doğal bu maskeyi sizlerde deneyebilir etkisini görebilirsiniz.

İşte maya maskesinin hazırlanışı

2 yemek kaşığı yaş maya

2 yemek kaşığı süt

Maya ve sütü bir kaba alıp karıştırınız. Hazırladığınız karışımı cildinize sürünüz ve 25 dakika bekletiniz. Tamamen kurduğunda cildinizden yavaşça çıkarabilirsiniz. Daha kolay çıkarmak için yüzünüze buhar verip soyarak çıkarabilirsiniz. Ilık su ile yüzünüzü yıkayınız.

 

 

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