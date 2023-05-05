Maya adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Maya isminin anlamını araştırıyor. Peki, Maya ne demek? Maya isminin anlamı nedir?

MAYA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Maya ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Bilgi.

- Öz, kendi, asıl, yaradılış

- Dişi deve.

- Uzun hava, türkü.

MAYA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Maya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Maya adını koymak caizdir.

MAYA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Maya adındakilerin organizasyon ve idarecilik becerileri oldukça yüksektir. Rutin şekilde ilerleyen işleri oldukça iyi bir şekilde yönetir.

Uzun saatler sıkılmadan, bıkmadan çalışabilir.

Yaptığı işlerde detaylara özen gösterir ve işin doğru bir şekilde olması için emek harcar.