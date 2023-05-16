Mayıs ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı? Aile Destek Ödemeleri ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Destek Programı aracılığıyla aile destek ödemesi alan vatandaşlar Mayıs ayına ait ödemelerin ne zaman ve ne kadar yatacağını merak ediyor. Peki, Mayıs ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı? Aile Destek Ödemeleri ne kadar?

Mayıs ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı? Aile Destek Ödemeleri ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Aile Destek Ödemelerinin Mayıs ayında yatıp yatmadığını vatandaşlar merak ediyor. Peki, Mayıs ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı? Aile Destek Ödemeleri ne kadar?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması ardından Aile Destek Programı kapsamında nisan ayı ödemeleri 16 Nisan'da yapılmaya başlamıştı. Mayıs ayı ödemelerinin bu hafta içerisinde hesaplara aktarılması bekleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NEREDEN SROGULANIR?

Vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden destek ödemelerini takip edebiliyor.

e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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