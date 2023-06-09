Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından destekleme ödemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "124 milyon 17 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan infografiğe göre, ödemeler 3 kategoride yapılacak.

Hububat-baklagil ve dane mısır desteği olarak 61 milyon 227 bin 656 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 39 milyon 654 bin 950 lira, yağlı tohumlu bitkiler için de 23 milyon 135 bin 235 lira destek ödemesi gerçekleştirilecek.