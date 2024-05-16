Mayısın ortasında kayak yarışması yaptılar

Hakkari Valisi Ali Çelik ve beraberindeki heyet, Mergabütan Kayak Merkezi'nde devam eden yarışmaları inceledi.

Vali Çelik, burada yaptığı açıklamada, Hakkari'nin huzur dolu atmosferini vurgulayarak, "Mayıs ortasında olmamıza rağmen kayak yapabiliyor olmamız önemli bir ayrıcalık. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlerimizle bir araya geldik, yarışmalarını izledik ve bu doğal kar keyfini yaşadık. Hakkari, yüksek rakımları ve eşsiz doğasıyla kış sporları için ideal bir mekân.

Küresel ısınma etkisiyle birçok yerde kar miktarı azalırken, Hakkari'nin bu sorunu yok. Buradaki karlar doğal ve kaliteli. Gençlerimiz de aktif olarak kayak yapıyorlar. Gelecekte şehrimizin gençleri ve vatandaşları, kayak sporunda şampiyonluklar elde edecekler.

Hakkari'nin doğal güzellikleri trekkingden kayak sporuna kadar birçok sporu destekliyor. Adrenalin tutkunlarını Hakkari'ye davet ediyorum. Şehrimizde huzur ve sevgi hakim. Hakkari, mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Tüm vatandaşlarımıza, Hakkari'nin eşsiz doğasını keşfetmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.