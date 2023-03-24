﻿Mayıs'ta beklenen asıl ''KAPAK!..''

Bugün 24 Mart... Eski yıllardaki tarihlere bakıldığında, "24 Mart"ta sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı ülkelerinde de çok önemli olaylar yaşanmış...

Örneğin; 24 Mart 1394'te Timurlenk Diyarbakır'ı "işgal" etmiş...

Geçmiş tarihlerdeki 24 Martlar'da yaşanan başka önemli olaylar ise internette, kitaplarda şöyle sıralanmış;

1882'de, Robert Koch, verem hastalığına neden olan bakteriyi keşfetmiş, Nobel Ödülü almış...

1926'da, Türkiye'de petrol arama ve işletilmesi devlete geçmiş...

1938'de cumhurbaşkanlığı yatı olarak satın alınan Savarona'ya İngiltere'de Türk Bayrağı çekilmiş, Atatürk 1 Haziran'da İstanbul'a getirilen gemiyi Dolmabahçe önünde gezerek incelemede bulunmuş...

1958'de bugün, Elvis Presley'in askere alınması ABD'de sansasyon yaratmış...

1976'da Arjantin Devlet Başkanı Isabel Peron, kansız bir darbeyle devrilmiş, "cunta" iktidara el koymuş...

1978'de bugün Savcı Doğan Öz öldürülmüş...

1998'de bugün, Hindistan'da çıkan fırtınada 250 kişi ölmüş...

1999'da NATO'nun, Yugoslavya'ya karşı hava harekâtı başlatması, Kosova'nın Sırbistan'dan ayrılmasına neden olmuş...

2006'da bugün, İspanya'daki ETA örgütü, süresiz ve kalıcı "ateşkes" ilan etmiş...

Selim Sırrı Tarcan, Neyzen Tevfik, Dario Fo gibi ünlülerden oluşan yüzlerce yerli ve yabancı edebiyatçı, sporcu, müzisyen ve siyasetçi de 24 Martlar'da dünyaya gelmiş...

Yine tarihin farklı yıllarındaki 24 Martlar'da, Harun Reşit'in yanı sıra, Jules Verne, Ekrem Zeki Ün, Turhan Feyzioğlu, Richard Widmark gibi yazarlar, besteciler, siyasetçiler, sinemacılar ve sporcular gibi, yüzlerce ünlü isim bu dünyadan göçüp gitmiş...

TİME, KAHRAMAN VE TÜRKİYE...

"24 Mart" tarihine özellikle dikkat çekmemizin asıl nedeni, geçmiş yıllardaki (bugünlerde) dünyada yaşanan önemli vakalarla o gün dünyaya gelen ünlü isimler değil...

Çünkü "24 Mart"; Osmanlı yokluk, cehalet ve sefalet içerisindeyken, bir emperyal kuşatmadan kurtularak, Aydınlanma Devrimi ile birlikte, modern Türkiye'nin ilan edilmesinde başrolde bulunan bir kahramanın, tüm dünyaya nam salma günü olarak da tarihe geçmiş...

İşte o günde, etkili bir yayın organı, çöküş dönemi ile parçalanmaya yüz tutan Osmanlı'dan Cumhuriyet'e gidişin ayak sesleri ile birlikte, bu muhteşem mücadelenin asıl kahramanını kainata duyurmuş...

ABD'de yayımlanan dünyaca ünlü Time Dergisi 1923'te, (tam da bugün) Mustafa Kemal Paşa'yı kapak yapmıştı...

Gazi'nin çok güzel bir fotoğrafıyla birinci sayfasını süsleyen dergi, Mustafa Kemal Paşa'nın sadece Anadolu'da özgür bir ulus kurma mücadelesine değil, kişiliği ile ilgili övgü dolu satırlara da yer vermişti...

Time Dergisi, askerî başarılarının yanı sıra, henüz cumhuriyet kurulmamışken, yeni yönetim biçiminin sinyallerini vermesi bakımından da, Mustafa Kemal Paşa'nın tüm dünyanın gıpta ile izleyeceği bir lideri olarak, Anadolu'da bir güneş gibi doğduğunu da duyurmuştu kapağında...

Ünlü derginin Gazi'ye ilgisi, cumhuriyetin kuruluşundan sonra da dikkat çekici biçimde devam etmiş...

Çünkü dergi ilk kapaktan 4 yıl sonra, bu kez "Atatürk" diyerek Gazi'yi 21 Şubat 1927'de bir kez daha kapağına alarak, Aydınlanma Devrimi için attığı adımların, emperyalizmin bir dönem kuşattığı topraklarda büyük atılımlara sahne olduğuna vurgu yapmış...

ASIL MANŞETİ ATATÜRKÇÜLER ATACAK...

Time Dergisi'nin yıllar sonra, "90 Yaşında 90 Kapak Hikayesiyle Modern Tarih Hakkında Bilmeniz Gereken Her şey" başlığı ile hazırlanan sayfasında da, ilk sırada Atatürk'e yer ayırması; Gazi'nin, cumhuriyetin kuruluşundan yıllar sonra da, sadece Türkiye için değil, Orta Doğu'nun gidişatı ve dünya siyaseti açısından da önemli bir yol gösterici olduğu anlamına geliyordu...

İşte o yazıda Büyük Önder ile ilgili şöyle denilmişti:

"Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden daha sonra Atatürk olarak tanınan asker Mustafa Kemal Atatürk, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak çıktı. Atatürk'ün laik reformları ve otoriter çizgisi on yıllar boyunca Orta Doğu'da yankı uyandıracak bir efsane bıraktı."

Evet; bu bilgileri sıralamamızın tek nedeni tabii ki Atatürk'ün birkaç kez Time sayfalarının başrolünde olmasının yıl dönümüne dikkat çekmek değil...

Time Dergisi'nin Gazi'yi ilk kez kapak yapmasından (tam 100 yıl sonra) Türkiye tarihinin en yaşamsal seçimine gidilirken; cumhuriyet,

sosyal, siyasa, ekonomik açıdan 85 milyonun gündemine ve bu coğrafyayı izleyen Avrupa, Amerika ve emperyal düzenin manşetlerine "hangi kapak"la yansıyacak acaba?..

Cumhuriyet yönetimine vurgu yapacak gidişatın manşetinde; Atatürk, laiklik, cumhuriyet, Aydınlanma Devrimi ve vatanın bölünmez bütünlüğünü ısrarla savunacak bir siyasi figür mü olacak, tüm bunlarla çatışan biri mi, yoksa tüm bunların tehdit olduğunu görmeyen, bölücülerle, gericilerle iş birliğindeki bir "gaflet, dalalet, hatta ihanet" siyaseti mi?..

Türkiye son yüzyılda büyük badireler atlatmışken; 24 Mart 1923'ten tam 100 yıl sonra, Aydınlanma Devrimi'ne inanan milyonlarca Atatürkçü yurttaş, Time ve benzerlerine nasıl bir kapak yazdıracağının bilincine varmalı!..

Artık yozlaşan, savrulan "sözde" ve "sahte" sağcılık, solculuk değil, "millî duruş" bunu zorunlu kılıyor...