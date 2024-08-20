Maymun çiçeği sadece 1 ülkede 570 can aldı. Resmen açıkladılar

Kaynak: AA
Maymun çiçeği sadece 1 ülkede 570 can aldı. Resmen açıkladılar

Son dönemde hızla yayılan maymun çiçeği virüsü ile ilgili dikkat çeken veriler ortaya çıktı. Virüs nedeniyle sadece 1 ülkede 570 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘Acil durum’ ilan ettiği maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor. Avrupa’da da bazı vakaların görüldüğü virüs Filipinler de de çıktı.

Virüsün Dünya’ya yayıldığı yer olan Afrika’da sadece 1 ülkede 570 kişi hayatını kaybetti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden gelen son veriler salgının ciddiyetini ortaya koydu.

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Roger Kamba ülkede 1 yılda maymun çiçeği virüsünden 570 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kampa, bu yılın başından bu yana 16 bin 700 doğrulanmış veya şüpheli vaka tespit edildiğini bildirdi.

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Salgının Afrika'nın 17 ülkesine yayıldığını aktaran Kampa, özellikle 15 yaş altı çocuklar başta olmak üzere genç nüfusu etkilediğini ifade etti. KDC'de Aralık 2022'de ülke çapında Maymun çiçeği salgını ilan edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti

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