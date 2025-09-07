Maymuna tokat skandalında yeni gelişme! Görüntüler yürekleri sızlatmıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Hatay’da ülkeye kaçak getirilen maymunun tokatlandığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, maymunu koruma altına alarak şahsa ceza kesti.

Altınözü ilçesi Avuttepe Mahallesi’nde çobanlık yapan bir kişi, iddiaya göre Türkiye-Suriye sınırına yakın bir bölgede bulduğu maymunu altı aydır besliyordu. Geçtiğimiz günlerde maymunu tokatlayan şahsın görüntüleri ailesi tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve bu görüntüler kısa sürede tepkiye yol açtı.

maymuna-tokat-skandalinda-yeni-gelisme-goruntuler-yurekleri-sizlatmisti-yenicag-2.jpg

KORUMA ALTINA ALINDI

Görüntüleri fark eden Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, maymunu şahıstan alarak koruma altına aldı.

maymuna-tokat-skandalinda-yeni-gelisme-goruntuler-yurekleri-sizlatmisti-yenicag-3.jpg

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Ülkede beslenmesi yasak olan maymunu besleyen kişiye cezai işlem uygulanacağı belirtildi; maymun ise Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü rehabilitasyon merkezinde bakıma alındı.

maymuna-tokat-skandalinda-yeni-gelisme-goruntuler-yurekleri-sizlatmisti-yenicag-4.jpg

HAYVANAK BAHÇESİNE GÖNDERİLECEK

İl Müdürü Nuri Akın ve ekiplerce muzla beslenen ve sağlık kontrolünden geçirilen maymunun, yakın zamanda çevre illerdeki bir hayvanat bahçesine gönderileceği öğrenildi.

maymuna-tokat-skandalinda-yeni-gelisme-goruntuler-yurekleri-sizlatmisti-yenicag-5.jpg

maymuna-tokat-skandalinda-yeni-gelisme-goruntuler-yurekleri-sizlatmisti-yenicag-6.jpg

Maymuna şiddet! Ekipler harekete geçtiMaymuna şiddet! Ekipler harekete geçti

Maymun, bütün ülkede elektrikleri kestiMaymun, bütün ülkede elektrikleri kesti

Son Haberler
Bakan Yerlikaya duyurdu! İşte yaklaşık 1 yıllık sürede geri dönen Suriyeli sayısı
Bakan Yerlikaya duyurdu! İşte yaklaşık 1 yıllık sürede geri dönen Suriyeli sayısı
İzmirli kadınlardan İsrail'e protesto
İzmirli kadınlardan İsrail'e protesto
Son anket gündem oldu! Dikkat çeken ayrıntı
Son anket gündem oldu! Dikkat çeken ayrıntı
Edin Dzeko durmuyor! Gollerini yine attı
Edin Dzeko durmuyor! Gollerini yine attı
Torununa vasi olmak istedi! Yapay zeka engeline takıldı
Torununa vasi olmak istedi! Yapay zeka engeline takıldı