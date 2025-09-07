Maymuna tokat skandalında yeni gelişme! Görüntüler yürekleri sızlatmıştı

Altınözü ilçesi Avuttepe Mahallesi’nde çobanlık yapan bir kişi, iddiaya göre Türkiye-Suriye sınırına yakın bir bölgede bulduğu maymunu altı aydır besliyordu. Geçtiğimiz günlerde maymunu tokatlayan şahsın görüntüleri ailesi tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve bu görüntüler kısa sürede tepkiye yol açtı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Görüntüleri fark eden Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, maymunu şahıstan alarak koruma altına aldı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Ülkede beslenmesi yasak olan maymunu besleyen kişiye cezai işlem uygulanacağı belirtildi; maymun ise Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü rehabilitasyon merkezinde bakıma alındı.

HAYVANAK BAHÇESİNE GÖNDERİLECEK

İl Müdürü Nuri Akın ve ekiplerce muzla beslenen ve sağlık kontrolünden geçirilen maymunun, yakın zamanda çevre illerdeki bir hayvanat bahçesine gönderileceği öğrenildi.

Maymuna şiddet! Ekipler harekete geçti

Maymun, bütün ülkede elektrikleri kesti