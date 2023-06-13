Mayon Yanardağı'nın çevresinde tahliyeler sürüyor

Filipinler'in başkenti Manila'nın güneydoğusunda bulunan Luzon Adası'ndaki Mayon Yanardağı'nın püskürmesinin ardından başlayan tahliye çalışmaları kapsamında 24 saatte 100'den fazla kişi daha güvenli bölgelere taşındı.

Mayon Yanardağı'nın çevresinde tahliyeler sürüyor

Filipinler Haber Ajansı, Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulunun (NDRRMC), toplam 13 bin 811 kişinin Bicol bölgesinden tahliyesini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Filipinler'in en aktif yanardağı Mayon'un lav ve kükürtlü gaz püskürtmesinin ardından bölgeden tahliyeler devam ederken 24 saatte 100'ün üzerinde kişi güvenli bölgelere sevk edildi.

NDRRMC'nin açıklamasında, en az 20 "tahliye merkezi" kurulduğu ve bölgeye çadır, yemek ve diğer gerekli malzemelerin gönderildiği vurgulandı.

Patlama ihtimaline karşı yanardağ çevresinde alarm seviyesi 5 seviyeli sistemde 3'e çıkarılmıştı.

3'üncü seviye düşük şiddetli depremler, güçlü buhar ve kül patlamaları ile lav akıntıları uyarısını içeriyor.

Mayon Yanardağı, 2018'de patlayarak on binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden olmuştu.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

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(Kaynak: AA)

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