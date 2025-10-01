Mazhar Alanson’dan yürek yakan itiraf: Acı haberi, iki doktor eşliğinde aldım

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson, kızı Eda Alanson’un vefatından bir yıl sonra yürek yakan itirafta bulundu. Alanson, “Acı haberi, iki doktor eşliğinde aldım” diyerek duygularını ifade etti.

BloombergHT’de “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına katılan Mazhar Alanson, 4 Ekim 2024’te kaybettiği kızı Eda’nın vefat gününü ilk kez paylaştı.

Alanson, “Ben kalktığımda Biricik, (Suden) iki doktoru eve çağırmıştı, haber verileceği zaman...” dedi.

“Çocuğunuz vefat ederse o kalıcı oluyor” diyen Alanson, Aslı Şafak’ın “İnsanın arkadaşını kaybetmesi yalnız hissettiriyor mu?” sorusuna, “Yalnız hissettiriyor ama onu kabulleniyorsunuz ama çocuğunuz vefat ederse o kalıcı oluyor.

Bir müddet bir şey yapmak istemiyorsunuz. Zor bir dönemden geçtim. Kabul etmek gerektiği tasavvufta da söylenir. İsyan etmedim” cevabını verdi.

GEÇEN YIL VEFAT ETMİŞTİ

MFÖ’nün üyesi Mazhar Alanson’un 50 yaşındaki kızı Melek Eda Alanson, geçen yıl ani bir hastalık nedeniyle Ankara’daki hastanede tedavi görürken hayatını kaybetmişti.

