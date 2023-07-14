Mazot yüklü tanker ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde mazot yüklü tanker ile tır kavşakta çarpıştı, sürücüler yaralandı.

Mazot yüklü tanker ile tır çarpıştı: 2 yaralı

İHA'dan edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Gündoğdu Mahallesinde mazot yüklü tankerin sürücüsü İhsan Ölmez (63) kavşakta tır idaresindeki Mehmet Kaya (56) ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücüde yaralanırken mazot yüklü tanker yan devrildi.

Mazotun yola dökülmesiyle yol trafiğe bir süre kapatıldı. Yaralılar 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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