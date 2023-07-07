Mbappe geleceği ile ilgili açıklama yaptı

Adı Real Madrid ile anılan PSG'nin Fransız yıldızı Mbappe, geleceği ile ilgili konuştu.

Kamerun'a ziyaret yapan Mbappe, açıklamasında, "Gelecek yıl nerede oynayacağım? Şu anda Kamerun'dayım ve en önemli şey de bu. Tatilimin tadını çıkarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mbappe'nin adı, geçen sezon olduğu gibi yeniden Real Madrid ile anılıyor.

PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek 24 yaşındaki yıldız için "Dünyanın en iyi oyuncusunu bedava kaybetmek istemiyoruz. Bunu yapamayız" demişti.