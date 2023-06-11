Mbappe seneye kaldı!

Editör: Barış Atakan

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, bir taraftarın Kylian Mbappe'nin transferine ilişkin sorduğu soruya, "Evet imzalayacağız ama bu sene değil" diye yanıt verdi.

Florentino Perez, uzun süredir Real Madrid'in gündeminde yer alan Kylian Mbappe'nin transferine ilişkin açıklama yaptı.

Perez konuyla ilgili, "Ancak bu sene değil" diye konuştu.

Paris Saint Germain'le 2022'de kontratını yenileyen Kylian Mbappe, Paris ekibiyle yeni sözleşme imzalamadan önce Real Madrid'in gündemindeydi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde Mbappe'nin PSG ile sözleşme yenilemesine rağmen Real Madrid'in yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon Paris Saint Germain'le Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Kylian Mbappe, 43 maçta forma giyerken, 41 gol attı ve 10 asist yaptı.



