Mbappe’den kötü haber geldi. En az 3 hafta yok

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Mbappe’den kötü haber geldi. En az 3 hafta yok

Real Madrid’in Alaves maçında sakatlanan yıldızı Mbappe’de kötü haber geldi. Golcü oyuncunun en az 3 hafta sahalardan uzak olması bekleniyor.

Mbappe'nin bu sabah sağlık kontrolünden geçtiği ve sol bacak biceps femoris kaslarında Sakatlık tespit edildiği duyuruldu. İspanyol kulübü, Fransız futbolcunun sakatlığıyla ilgili süre vermezken, İspanyol basını hafta sonu Atletico Madrid ile oynanacak Madrid derbisinde forma giyemeyecek Mbappe'nin sahalara dönüşünün 3 hafta süreceğini yazdı.

Kylian Mbappe, 3-2 kazandıkları Alaves maçının 80. dakikasında sakatlık yaşadığı için çıkmak istemiş ve teknik direktör Carlo Ancelotti bu futbolcunun yerine Arda Güler'i oyuna almıştı.

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