MEB talimat verdi! Özel okullara ‘sıkı denetim’ geliyor: 81 ile yazı gönderildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve diğer öğretim programlarına uygun ücretsiz ders kitaplarının özel okullarda kullanılıp kullanılmadığının takibine ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine talimat gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden, tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 3 Ocak'ta Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle özel öğretim kurumlarında ders kitabı kullanımına ilişkin yeni düzenlemelere gidildiği anımsatıldı.

Okullar tarafından ders kitabı adı altında hiçbir ücret alınmayacağına ilişkin düzenleme doğrultusunda, Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının özel okullarda kullanılması zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.

MEB onaylı ücretsiz ders kitaplarının kullanılmasının yanı sıra eğitim ücreti dahil bütün ücretlerin okul tarafından belirlenerek ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bakanlık, bu hususlarda ihmali bulunan özel okulların tespiti için yürütülen denetimlerin, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da aynı hassasiyetle devam ettirilmesine ve faaliyet gösteren tüm özel okulların konuya ilişkin bilgilendirilmesine yönelik il milli eğitim müdürlüklerine talimat verdi.

Bu kapsamda, özel okullarda Bakanlıkça onaylanan ders kitapları dışında ders kitabı kullanılamayacak, yemek, kahvaltı, etüt, servis gibi diğer bütün hizmetlerin ücretleri okul tarafından belirlenerek ilan edilecek ve öğrenci kayıt sözleşmelerinde bu hizmetlere yer verilecek, velilere sunulan tüm hizmetlerin de belgeye dayalı yapılması gerekecek.

Diğer yandan özel okullarda hizmet alım yoluyla ya da doğrudan sunulacak tüm hizmetlerin ücretleri, yönetmelik hükümleri gereğince okula ait hesaplar üzerinden ödenecek.

