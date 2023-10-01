Meclis bugün açılıyor. Gündemdeki konu başlıkları belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 28’inci dönem 2’nci yasama yılı bugün başlayacak. Milletvekili olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Kurul’u locadan izleyecek.

Meclis bugün açılıyor. Gündemdeki konu başlıkları belli oldu

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son konuşmalarında devamlı vurgu yaptığı anayasa değişikliği için de Cumhur İttifakı milletvekillerinin harekete geçmesi bekleniyor. Meclis’te AKP bünyesinde oluşturulacak anayasa hazırlık komisyonu, yeni yasama yılında çalışmalarına başlayacak.

Komisyonun, muhalefet partileriyle görüşmeler yapması da gündemde.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 14 siyasi parti temsil ediliyor. 28'inci dönem 2'nci yasama yılında Meclis'te 6 siyasi parti grubu olacak. Meclis Genel Kurulu'nda grubu bulunan siyasi partilerin milletvekili sayısına göre oturma düzeni de belirlendi.

Meclis'te ilk tören saat 13.00'te Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Genel Kurul saat 14.00'te toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Meclis kürsüsünden, kapsamlı bir konuşma yapması bekleniyor. Siyasi partilerin liderleri de Meclis Genel Kurulu açılışına katılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden milletvekili olmadığı için Genel Kurul'u locadan izleyecek.

MECLİS'İN GÜNDEMİ YOĞUN

Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Teklifin Ekim ayı içinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

TORBA YASA TEKLİFİ

Birçok bakanlık talep ettiği düzenlemeler için çalışmalarını tamamladı. Bakanlıkların taleplerini içeren torba teklif de Meclis gündemine gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, günübirlik kiralamaya yeni düzenleme getirecek. Üç aşamalı denetim sistemi ve ek güvenlik tedbirleri hayata geçirilecek.

SEZGİN TANRIKULU İÇİN FEZLEKE

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekenin Meclis'e gelmesi bekleniyor.

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