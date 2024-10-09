Meclis TV'de skandal! CHP'li vekilin farkındalık hareketini protesto sanıp yayını kesti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meclis TV'de skandal! CHP'li vekilin farkındalık hareketini protesto sanıp yayını kesti

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM Genel Kurulu'nda 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayına dikkati çekmek için kanser tedavisinin devam ettiğini belirterek, peruğunu çıkardı. Yontar'ın bu farkındalık haretini protesto sanan Meclis TV'nin yayını kestiği görüldü.

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada peruğunu çıkardı.

'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında söz alan Yontar, kendisinin de meme kanseri olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Yaşamak güzel fakat sağlıklı yaşamak ve yaş almak her şeyden daha güzel" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, öldürülen kadın ve çocuklar için bir dakikalık susma eylemi gerçekleştirdi.

Yontar'ın bu konuşmasını ve hareketini bütün milletvekilleri ayakta alkışladı.

CHP'li Yontar'ın bu farkındalık haretini protesto sanan Meclis TV'nin yayını kestiği görüldü.

Söz konusu videoda Meclis TV'nin vekilin sesini keserek konuşmaya sansür uyguladığı görüldü.

Ancak, Yontar'ın konuşması sırasında yaşanan bu olay, Meclis TV'nin yayını kesmesiyle farklı bir boyut kazandı.

Meclis TV'nin yaptığı bu skandala tepki yağdı.

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar'dan farkındalık hareketi! Kanserle mücadele eden vekil kürsüde peruğunu çıkardıCHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar'dan farkındalık hareketi! Kanserle mücadele eden vekil kürsüde peruğunu çıkardı

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