Meclis yeni yasama yılına başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yasama yılına yarın başlıyor.

İlk haftada gündem ekonomi olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önemli bir sunum yapacak. Ekonomik hedefler ve 2025 yılı bütçe teklifi, Meclis’in takip edilecek konuları arasında bulunuyor.

İKİ AY SONRA YASAMA ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Meclis, 2 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla bugün ilk olarak Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılacak.

ERDOĞAN KONUŞMA YAPACAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi açmasının ardından Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.