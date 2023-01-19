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Meclis'te 1 dakika boyunca aynı şeyi söyledi. Tam 19 kez tekrarladı

CHP'li Milletvekili Mahmut Tanal TBMM Genel Kurulda ilginç bir eyleme imza attı. Tanal, 1 dakika boyunca “İktidar değişmeden bu ülkenin sorunları bitmez, çözülmez” dedi. Tanal, bu sözü tam 19 kez tekrarladı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 10:39
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Meclis'te 1 dakika boyunca aynı şeyi söyledi

Meclis'te 1 dakika boyunca aynı şeyi söyledi. Tam 19 kez tekrarladı
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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Genel Kurulu’nda, 1 dakika boyunca “İktidar değişmeden bu ülkenin sorunları bitmez, çözülmez” dedi.

Muhalefetin, “Uludağ’ın doğasının ranta açılarak tahrip edileceği” gerekçesiyle karşı çıktığı, AKP’nin milletvekilleri tarafından hazırlanan “Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi”nin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu’nda devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kanun teklifinin görüşmeleri sırasında söz alarak; “84 milyon vatandaşımıza sesleniyorum” dedi ve 1 dakikalık konuşma süresi boyunca “İktidar değişmeden bu ülkenin sorunları bitmez, çözülmez” dedi. Tanal, bu sözü tam 19 kez tekrarladı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, “1 dakika ne kadar uzunmuş Sayın Tanal” ifadelerini kullandı.

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XYZ
19.01.2023 11:23
SEN O KAFAYLA MI BİZİ YÖNETECEKSİN O DEDİĞİN OLURSA YUH OLSUN BİZE  
 
Sayın tanal
19.01.2023 11:07
Doğrular değil sürekli yalan söylenenler akılda kalıyor  
 
genel kültür
19.01.2023 11:00
Yazık takılı kalmış, enseye bir tokat atın düzelmezse yerinden kaldırın 360 derece döndürün, yine düzelmezse secimlerde aday göstermeyin, allah şifa versin.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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