Meclis'te 1 dakika boyunca aynı şeyi söyledi. Tam 19 kez tekrarladı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Genel Kurulu’nda, 1 dakika boyunca “İktidar değişmeden bu ülkenin sorunları bitmez, çözülmez” dedi.

Muhalefetin, “Uludağ’ın doğasının ranta açılarak tahrip edileceği” gerekçesiyle karşı çıktığı, AKP’nin milletvekilleri tarafından hazırlanan “Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi”nin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu’nda devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kanun teklifinin görüşmeleri sırasında söz alarak; “84 milyon vatandaşımıza sesleniyorum” dedi ve 1 dakikalık konuşma süresi boyunca “İktidar değişmeden bu ülkenin sorunları bitmez, çözülmez” dedi. Tanal, bu sözü tam 19 kez tekrarladı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, “1 dakika ne kadar uzunmuş Sayın Tanal” ifadelerini kullandı.