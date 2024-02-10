MediaMarkt 600 TL MaxiPuan fırsatı sunuyor

Kaynak: Haber Merkezi
MediaMarkt 600 TL MaxiPuan fırsatı sunuyor
MediaMarkt, Maximum Kart ile yaptığı kampanya kapsamında, online sitesinden yapılacak alışverişler için özel bir fırsat sunuyor. 16 Şubat’a kadar geçerli olan kampanyada tüketiciler, 10.000 TL ve üzeri ilk alışverişlerde 600 TL MaxiPuan kazanıyor.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışveriş keyfi sunan MediaMarkt, tüketicilere sağladığı avantajlara bir yenisini daha ekledi. Buna göre tüketiciler, 16 Şubat tarihine kadar mediamarkt.com.tr’de Maximum Kart’la tek seferde yapacakları 10.000 TL ve üzeri ilk alışverişlerde 600 TL MaxiPuan kazanacak.

Tüketicilerin kampanyadan faydalanabilmesi için, Maximum Mobil veya İşCep uygulamasındaki ilgili bölümden ‘‘KATIL’’ butonuna tıklaması yeterli oluyor. MaxiPuanlar; kampanya koşullarını sağlayan son alışverişin yapıldığı Maximum Kart’a 28 Mart 2024 tarihinde yüklenecek. MaxiPuanların son kullanma tarihi 30 Nisan 2024 olacak.

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