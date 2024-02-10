Akbank’tan esnafa özel kredi

Kaynak: Haber Merkezi
Akbank’tan esnafa özel kredi
Akbank esnafa can simidi olmaya devam ediyor. KOBİ’lerin acil nakit ihtiyacına cevap veren banka, ilk 3 ay ödemesiz dönem seçeneği ile 3 yıla varan vadeli kredi imkanı sunuyor. Esnaf bu ürüne Akbank şubelerinden ve Akbank Mobil üzerinden başvuru yapabiliyor.

Akbank yenilikçi finansal çözümlerle KOBİ’lerin yanında yer almaya devam ediyor. Bu doğrultuda KOBİ’lerin acil nakit ihtiyaçları için tasarladığı yeni kredi kampanyasına 29 Şubat 2024 tarihine dek Akbank şubeleri ve Akbank Mobil üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde başvurmak mümkün. Akbanklı olmayan işletme sahipleri de Akbank şubelerinden veya Akbank Mobil’den müşteri olup, bu özel krediden yararlanabiliyorlar.

KOBİLERE FİNANSAL DESTEK SUNUYOR

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “KOBİ'lerimizin finansal sağlığını desteklemek ve işletmelerin büyüme potansiyelini artırmak için yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu kapsamda sunduğumuz yeni kredi ürünümüz, ilk 3 ay ödemesiz dönem seçeneği ve 3 yıla varan vade imkanıyla, işletmelerin nakit akışını daha dengeli hale getirmelerine ve işlerini büyütmelerine olanak sağlıyor. Aynı zamanda KOBİ’lerimizin hız ve esneklik ihtiyacının farkındayız. Bu doğrultuda Akbank Mobil üzerinden de hızlı ve kolay başvuru yapılabilmesi, işletme sahiplerinin zamanlarını verimli bir şekilde kullanmalarına ve işlerine odaklanmalarına yardımcı oluyor. KOBİ’lerimize finansal güç desteği vermeye ve ülke ekonomisine katkı sunan çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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