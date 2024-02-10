Yatırım araçlarından bakın hangisi bu hafta kazandırdı

Borsa, altın, dolar, euro ve kripto para...İşte bu yatırım araçlarından hangisi kazandıran oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,39 kazançla 9.045,97 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.694,94, en yüksek 9.045,97 puanı gördü.

ALTINDA DURUM NE?

Gram altın bu haftanın kazandıranlar arasında yer aldı. Gram altının fiyatı yüzde 0,30 kazançla 1.995 fiyatlandı. Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,28 artışla 13.409 liraya yükseldi.

DOLAR 31 LİRAYA YAKLAŞTI

Dolar da borsadan sonra en çok kazandıranlar listesine ikinci sıradan girdi. Doların fiyatı yüzde 0,73 artışla 30,6850 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 0,56 yükselişle 33,1070 lira oldu.

Geçen hafta 38,5990 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,65 azalarak 38,8490 liraya geriledi.