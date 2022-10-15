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Medipol Üniversitesi 21 Öğretim/Araştırma Görevlisi alacak

İstanbul Medipol Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, i 21 Öğretim/Araştırma Görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 15:43
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Medipol Üniversitesi 21 Öğretim/Araştırma Görevlisi alacak

Medipol Üniversitesi 21 Öğretim/Araştırma Görevlisi alacak
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

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