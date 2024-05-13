Fenerbahçe'de Ferit Şahenk bombası

Fenerbahçe'de haziran ayındaki yapılacak kongrede başkan Ali Koç, yine aday olacağını açıklamıştı.

Ardından Aziz Yıldırım'ın da adaylık kararı aldığı ortaya çıktı.

Yıldırım'ın adaylığını ve projelerini çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısıyla duyuracağı belirtildi.

Bu gelişmenin peşinden ortaya atılan bir iddia bomba etkisi yarattı.

Sosyal medya paylaşımlarındaki iddiaya göre Ferit Şahenk, Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alacak.

Bu iddia henüz doğrulanmadı ama sosyal medyada olay oldu.

FERİT ŞAHENK KİMDİR?

1964 yılında Ankara'da doğdu. Annesi Deniz Şahenk, babası iş adamı Doğuş Holding’in kurucusu Ayhan Şahenk’dir. Filiz Şahenk adında bir kız kardeşi vardır.

Öğrenimini İsviçre ve ABD'de tamamladı.

Türkiye'ye dönerek Doğuş Holding'de işe başladı. 1991'de, Garanti Menkul Kıymetler Şirketi‘ni kurdu. Şirket, 1994 yılında yatırım bankası haline geldi. Bu bankanın yönetim kurulu başkan yardımcılığına getirildi.

1990-1997 yılları arasında Doğuş Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu başkanlığını yaptı.

2001 yılında vefat eden babası Ayhan Şahenk'in yerine Doğuş Holding‘in başına getirildi.

2001 yılındaki Osmanlı Bankası, Körfezbank ve Garanti Bankası'nı tek çatı altında Garanti Bankası adıyla topladı.

Türkiye'nin en zengin iş adamlarından birisidir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.