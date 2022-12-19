﻿Medya mahallesini de sorgulayalım mı?

Basın kuruluşlarının yasa gereği "Künye"leri vardır. Sahibi, yöneticileri, adresleri vs. yazılma zorunluluğu vardır. En altında "Bu gazete basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir" ibaresi yayınlanır. Basında görev yapanlara bu sık sık hatırlatılır. Lakin "Yandaş ve yalakalar" için bu ilke geçerliliğini yitirmiş.

Bir dönem gazetecinin en büyük sermayesi "Çay-simit" idi. Neredeyse 35 yıl oldu bu meslekteki emeğim. Yöneticilik, yazarlık yaptığım dönemde "Mal beyanı"nı Basın İlan Kurumu'na bildirme zorunluluğumuz vardı. "Mal Beyanı"nda sadece sahip olduklarımız değil, borç hanemiz de sorgulanırdı. AKP iktidarı öncesinde ayakkabılarının altı delik olanlar şimdilerde yalı dairesinde oturuyor. "Çalıyor ama çalışıyor zihniyeti" öylesine gelişti ki "Gider makbuzları" ile ev-araba alan ahlaksızlar ile aynı gazeteci kimliğini paylaştığımız günlere de tanık olduk. Medya sektörünü "Asıl ticari ve rant kuruluşlarının iş takipçisi" haline dönüştürenleri de gördük. En yakın arkadaşının ayağını kaydırmak için kulis yapan karaktersiz, müflisleri de... Lakin, canlı yayında iki Ankara Temsilcisinin Sayın Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na sarılması sahnesi ile sözde "İroni" adı altında iktidara yalakalık adına gösteri yapanlara söylenecek söz bulamıyorum. Söz konusu iki şaibeli ismin birinci derece yakınları ile ilgili iddiaları gündeme getirmekten utanırım. Söz konusu kişiler illa sahneye çıkmak isteseler Ali Sunal'ın "Güldür Güldür Show" programında oyuncu ya da figüran olmaları için cidden referans olabilirdim. Lakin Ali Sunal'ın "Yeteneksiz" tespiti ile yapmacık davranışlarda bulunanları kabul etmeyeceğinden de eminim.

İYİ Parti'nin 4 yıldır ısrarla "Siyasi Ahlak Yasası" tekliflerini reddeden AKP ve MHP'nin yöneticilerine de bir tavsiyem olacak. Medya'da "Özal'ın papatyalığını" yapanlar, Uzan'ın Genç Partisi'nin 3-5 ayda yüzde 7 oy almasını sağlarken yolunu bulanlar, 28 Şubat sürecinde "Listeden çıkarma" karşılığında milyon dolarları cebine atanlar iyi tanınmalı!

AKP döneminde "Uçak Gazeteciliği" yapanların "Mal beyanları" kayda geçmiş değil.

Kendi adıma başta şahsım olmak üzere bizim "Medya mahallesi"nin "Mal varlıkları" sorgulanmalı. Bir de "Fetö borsası"ndan malı götüren sözde avukatların gelirleri mercek altına alınmalı...

Ve de "Maaşlı elemanlar"...

SSK emeklisi olmakla beraber telif ücreti almaya devam eden gazeteciyim. Lakin, bazı "Sözde gazeteci"ler bazı siyasi partilerde medya alanında "Ücretli personel" olarak görev alıyorlar. İşini, hakkını yerine getiren emekçi meslektaşlarıma saygı duyuyorum. Fakat; "Kötü örnek; örnek değildir" ilkesinden habersiz; kendilerini "Vazgeçilmez" olarak nitelendiren IQ seviyesi tartışılanların aynı zamanda "Sızdırma" görevlerini yerine getirenlere dikkat çekmek istiyorum. Kimsenin ekmeği ile oynamaya asla niyetimiz olamaz. Ve fakat; tercihlerini bir an önce yapmalılar!

Canım memleketim "Değişim gebeliği"nde. Bu çocuk doğduğunda o bebeği kucağına alıp "Şevkat" gösterme yüzünü sergileyebileceklere dikkat çekmek istiyorum.

"Hangi yüzle meslektaşlarınızın yüzüne bakacaksınız?" Hatta hangi yüzle aynı basın toplantısında soru yöneltmekle sıranızı bekleyeceksiniz!

Son olarak YSK'nın Başkanına sorumu yönelteyim. Ekrem İmamoğlu'na ilişkin soruya: "Adayların adli siciline bakarak yüzde 50'yi aşmasına bakarız. Adli olarak aday olmayanların adaylığı düşer. Daha sonra yüzde 51'i bulana bakarız" diyen Sayın Başkanın nedense "Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü defa aday olup, olmayacağına dair sorulara" cevap vermeyişini de manidar buluyoruz!

Köprüdeki intihar girişiminin saniye saniye kurgu olduğu ortada iken; Sayın Akşener'in İmamoğlu'na "Emaneti teslim ediyorum" gerçeğine "Kurgu" diyen vicdansızların, o kaşkolun sahibinin elleri ile ördüğü kaşkolun yanında Sayın Akşener'in muhatabına hediye ettiği "Küpe"leri gördüğünde gerçekten utanıp, utanmadığını da merak ediyorum!..