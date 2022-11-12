Galatasaray Başakşehir'i nasıl 7'lik yaptı? Hem de Fatih Terim'de. Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı

SEDAT KAYA / Yeniçağ

Lider Fenerbahçe'nin sürpriz şekilde kaybetmesi bu maçın önemini daha da artırmıştı.

Çünkü kazanan adeta 6 puan kazanacaktı.

Büyük takımlar bu fırsatı kaçırmaz.

Galatasaray da kaçırmadı.

CİM-BOM KALİTESİNİ KONUŞTURDU.

Maç öncesi Teknik Direktör Okan Buruk kazanmak için herşeyi yapacaklarını söylemişti.

Maçın ilk yarısında istatistiklerde iki takımın futbolu denk gözükse de, hücumu düşünen, pres yapan, rakibi hataya zorlayan ve sürekli gol arayan Galatasaray'dı.

Tek hedefleri vardı, kazanmak

Sarı Kırmızıların kaliteli ayakları maça öyle ağırlıklarını koydular ki, her bölgede rakibe üstünlük sağladılar.

Özellikle Başakşehir'in savunma zaaflarını affetmediler.

İlk golde Kerem presi, paslaşması ve vuruşuyla golü adeta yarattı. İcardi'den aldığı topla Oliveira ile duvar pası yapıp, ağları görmesi kaliteydi.

BU SICAĞA KAR DAYANMAZ

Bu gol Başakşehir'in dengesini allak bullak etti. Her pas hatasında Galatasaray'ın kaliteli ayakları sürekli

pozisyon buldu.

30.dakikada Abdülkerim'in direkten dönen kafası ikinci golün habercisiydi.

Bu sıcağa kar dayanmaz derler ya, bu baskıya Başakşehir fazla dayanamadı.

43'de Torreira'ın kazandığı penaltıda, usta ayak İcardi ağları havalandırmakta zorlanmadı.

Arka arka gelen pozisyonlar, bu maça kadar ligin en az gol yiyen Başakşehir savunmasını bunalttı.

Galatasaray forvetinin presi hata üstüne hata yaptırdı.

45'de Rasciha'nın sağ kanattan orta karışımı şutunun gol olması bu hatalardan biriydi.

SAĞANAK GİBİ YAĞDILAR

İlk yarıda 3-0 ile maçı garantiye alan Galatasay ikinci yarıda da istekli, arzulu, sürekli pres yapan, yorulmayan ve golü arayan taraftı.

54'te maçın iki yıldızı İcardi ile Kerem'in muhteşem paslaşmalarından sonra Kerem ile gelen 4'ncü gol derslik nitelikteydi.

GALATASAY BAŞAKŞEHİR'İ YEDİ, BİTİRDİ.

65'te Mertens beşledi.

86'da da maçın yıldızı Kerem hat-trick yaparak 6.golü attı.

88'de de Abdülkerim maçın skorunu belirledi:7-0

Düşünün Galatasaray, 12 maçta sadece 8 gol yiyen Başakşehir'i tek maçta yedi, bitirdi.

Futbolda bir söz vardır.

"Saldırıyorken, kovaladığınız kadar yorulmazsınız."

Galatarasay saldıra saldıra tarihi bir galibiyet elde etti.

Oynadıkları futboldan zevk aldılar, izleyene zevk verdiler.

7 gol, 2 direkten dönen şut ve onlarca pozisyon.

Bir kez daha gördük ki, futbol kaliteli ayaklarla güzel.

Alkışlamak gerek.