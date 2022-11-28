Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı

SEDAT KAYA/ Yeniçağ

İspanya'da anneler yaramaz, söz dinlemeyen, tembel çocuklarını "El Coco'yu çağırırım" diye korkuturlar.

El Coco, İspanyol mitolojisinde çocukların korkulu rüyası olan mitolojik bir yaratıktı. Bizim kültürümüzdeki "öcü" benzeri.

Annelerinin "El Coco" rüyalarıyla büyüyen ve Kosta Rika'ya 7 gol atan İspanyol futbolcular Almanlar için tam bir öcüydü.

Çünkü Japonya'nın ardından alınacak bir yenilgi kupaya veda demekti.

Bu yüzden savunmaya ağırlık verdiler.Teknik Direktör Flick 4'lü defansın önünü (3+2) 5 futbolcuyla güçlendirdi. Bu "ya hızlı bir kontrataktan, ya da duran toptan gol bulurum" demekti.

Bu plan biraz şansla olsa da ilk yarıda işe yaradı.

İspanya 45 dakikada yüzde 69 ile topa sahip olan, daha çok mücadele eden, daha çok pas ve atak yapan takım olsa da, gole gidemedi.

7.dakikada Gavi'nin füzesinin direkte patlaması İspanyollara "ahh", Almanlara "ohh" çektirdi.

21.dakikada Jordi Alba'nın bazukası direği sıyırıp dışarı gitti.

İlk yarıda tek korner kullanmayan Almanya'nın duran toptan gol bulma umudu 39.dakikada az daha gerçekleşiyordu. Kimmich'in frikiğinde Reudiger'ın golü VAR'ın ofsaytına takıldı.

Hakem devreyi bitirdiğinde İspanya'nın patronu Enrique'nin bir gün önce söylediği "7-0'u unutmalıyız ve ayağımız yere basmalı" sözleri akla geldi.

Çünkü ilk yarıda üstün taraf gözükseler de, İspanyol futbolcuların ayakları tam yere basmamıştı.

ALMANYA UYANIYOR

Öcüler rüyalarda girer beyinlere.

Uyanınca kaybolur gider.

Almanya kupaya devam etmek istiyorsa uyanmak zorundaydı, uyandı.

Gol atmak için risk almak zorundaydı, aldı.

Bu silkiniş az daha golü getiriyordu.

55.dakikada Kimmich'in şutunu Simon kurtarmasa öne geçmeleri içten bile değildi.

Almanya saldırırken golü bulan İspanya oldu. Teknik Direktör Enrique, sürpriz bir hamle ile Torrez'i çıkarıp Morata'yı oyuna aldı.

O Morata oyunu girdikten az sonra, 62.dakikada İspanya'yı öne geçirdi.

Ama Almanya uyanmıştı bir kere.

Oyun üstünlüğü ele aldı çok kere.

Artık İspanyollar için "El Coco"su oldu son çeyrekte.

Panzerler arka arkaya saldırdı.Dikine oynayarak İspanya savunmasını yarmaya çalıştılar.

83'de Fullkrug'la yarıp skoru eşitlediler.

Uzatmanın son dakikasında Sane çalım atmak yerine şutu denese, Almanya'nın zaferi içten bile değildi.

Sonuçta yenişemediler.

İspanya ilk yarıda, Almanya ikinci yarıda üstündü.

Kaderleri son maçlara kaldı.