Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, altı yıl aradan sonra İstanbul’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Volkswagen Arena’da dört gecelik bir konser maratonu verecek olan sanatçı, klasik hitlerini ve son albümü Kuantum 51’den parçaları seslendirecek.

Ancak bilet satışları, hem yoğun talep hem de dudak uçuklatan fiyatlarla büyük yankı uyandırdı.

Tarkan, 16-17-20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Volkswagen Arena sahnesinde olacak.

Biletler, 19 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’de Biletix üzerinden satışa çıktı.

Hayranlar siteye akın edince on binlerce kişi bekleme kuyruğuna alındı ve platform kısa sürede çöktü. Binlerce kişi bilet alamadan kaldı.

Bilet fiyatları ise adeta şok etkisi yarattı. En düşük kategori 14.775 TL’den başlarken, VIP ve ön sıralar 24.000 TL’yi aşarak 32.548 TL’ye kadar yükseldi.

Sosyal medyada “asgari ücreti geçen biletler” eleştirileri yağarken, bekleme listesi 140 bini aştı.