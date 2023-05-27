Mehmet Ali Erbil yıllar önce milleti böyle uyarmıştı. Olacakları söyledi. Yayın hayatı o günden sonra bitti

Showmen Mehmet Ali Erbil’in 2009 yılında bir programda İDO ile yaptığı yolculuk üzerinden AKP iktidarını eleştirdiği anlar viral oldu.

Programda, İDO içerisinde bulunan televizyonlarda Kanal 24'ün yayımlanmasını eleştiren Erbil, "İDO da iktidarın İDO'su ya, bir tek iktidar yanlısı Kanal 24 yayımlanıyor. Onu da punduna getirmişler, böyle bir şey yok. TRT olsa, ona da razıyız, TRT herkesin seyredebileceği bir kanal, ancak (Kanal 24) çok seyredilen bir kanal da değil.” diyor.

Dönemin Başbakanı Erdoğan ise Karaman'da katıldığı bir mitingde Erbil'in sözlerini "Tutturmuş bir şey televizyon, televizyon... Hayırdır ya televizyonda şov mu yapacaksın?" diye cevaplamıştı.

Erbil’in yıllar önce kullandığı bu sözler sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Sosyal medyada, "Mehmet Ali Erbil milleti önceden uyarmış" yorumları yapıldı.