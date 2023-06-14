Mehmet Ali Erbil hastane odasından yediklerini paylaştı! Garibanı çileden çıkardı

Editör: Özlem KIRAL

Şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören ünlü sunucu, yemek yerken çekildiği fotoğrafıyla gündem oldu. Hastanede sushi yiyen ve 'Garibanların hastane yemeği' yazan Erbil, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Uzun süredir televizyon ekranlarında olmayan Mehmet Ali Erbil, farklı konularla kendinden konuşturmaya devam ediyor.

Yaptığı paylaşımla gündem olan sanatçının hastanede ve tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Erbil'in hastanede sushi yemesi ve fotoğrafa 'Garibanların hastane yemeği' yazmasıyla olanlar oldu.